Prison de Missérété: deux détenus jugés à la CRIET pour escroquerie en ligne

Deux pensionnaires de la prison civile de Missérété ont comparu ce mardi 13 janvier 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour des faits d’escroquerie en ligne commis depuis leur cellule de prison, a rapporté Banouto.

Les prévenus sont accusés d’avoir utilisé des outils numériques à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire pour orchestrer une série de fraudes à distance.

Selon l’accusation, ils auraient sollicité des victimes via des plateformes en ligne, obtenant des sommes d’argent sous de fausses promesses ou des prétendus services, avant de disparaître sans exécuter ce qui avait été annoncé.

Confrontés aux charges lors de leur audience, les deux détenus ont fait leur déposition devant les magistrats de la CRIET. Cette juridiction spécialisée est compétente pour traiter des infractions économiques graves et des délits liés au terrorisme, y compris ceux facilités par l’utilisation frauduleuse des technologies de l’information.

Le recours à des outils numériques depuis une cellule pose également des questions sur le contrôle et la régulation de l’usage des téléphones, tablettes ou autres appareils connectés en milieu carcéral, un sujet récurrent dans les débats sur la sécurité en détention.

La CRIET, après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces du dossier, doit décider des suites à donner à cette procédure, qui pourrait déboucher sur des peines allant de lourdes amendes à des peines d’emprisonnement supplémentaires, en fonction de la gravité des infractions établies.