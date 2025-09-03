PAR PAYS
Présidentielles 2026: Les Démocrates ne sont pas pressés du choix de leur candidat

Politique
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Guy Mitokpè, ancien président de la FNEB et ancien député à  l'assemblée Nationale
Guy Mitokpè, ancien président de la FNEB et ancien député à l'assemblée Nationale
A un mois du dépôt des dossiers de candidature pour le compte des élections présidentielles de 2026, le parti de l’opposition Les Démocrates prend tout son temps pour le choix de son joker.

Dans un entretien téléphonique publié sur sa page Facebook, l’ancien député Guy Mitokpè a fait savoir que rien ne presse son parti pour le choix de son candidat.

« Nous avons tout le temps… Nous sommes maître de notre agenda et nous allons fonctionner selon le bon timing », a confié l’ex parlementaire et premier responsable chargé de la communication du parti dirigé par l’ex-président Yayi Boni.

Selon l’opposant, tout se fera étape par étape. Pour l’heure, c’est l’étape du parainnage et la vérification de la possibilité pour le parti de participer à ces compétitions au regard des textes électoraux en vigueur. Une étape qui semble désormais validée. Sur le profil du duo candidat et les tractations en cours à l’interne, Guy Mitokpè observe le silence.

Pour rappel, la mouvance a fait le pas dans le choix de son duo candidat. C’est le jeune ministre de l’économie et des finances qui retenu pour succéder à son patron.

