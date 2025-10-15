Presidentielles 2026: le parti LD dans une situation de course contre la montre

Le parti Les Démocrates a franchi, mardi 14 octobre 2025, une étape clé dans la course à la présidentielle de 2026.

Son duo de candidats, Renaud Agbodjo et Jude Bonaventure Lodjou, a procédé au dépôt officiel de son dossier de candidature à la Commission électorale nationale autonome (CENA). Mais tout n’est pas encore réglé. Certaines pièces manquent au dossiet, a indiqué le président de l’institution, Sacca Lafia, à l’issue de la procédure.

« Nous avons reçu votre dossier de candidature. Conformément à l’article 41 du Code électoral, nous devons vous délivrer un récépissé de dépôt, assorti des remarques constatées à cette étape. La principale concerne la complétude du dossier », a précisé le président de la CENA.

Il a ajouté que les pièces manquantes seront notifiées au duo dans un second courrier, et que les candidats disposeront de 72 heures pour les fournir afin de permettre l’examen définitif du dossier.

Le duo Agbodjo–Lodjou, représentant du principal parti d’opposition, a reçu son récépissé provisoire, symbole administratif du dépôt de candidature. Reste à savoir si le parti parviendra à combler les manquements constatés, notamment autour de la question du parrainage, qui continue de susciter débats et tensions en interne.

La CENA a d’ores et déjà lancé le compte à rebours. Pour Les Démocrates, le temps presse et chaque heure devient déterminante dans cette dernière ligne droite avant la validation officielle des candidatures.

Les regards sont donc tournés vers la Cour constitutionnelle saisie par le parti suite à la décision du tribunal de Cotonou ayant conduit à l’invalidation du premier formulaire de parrainage du député Michel Sodjinou.