Presidentielles 2026: la CENA rappelle les conditions de modification d’une candidature

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a publié samedi 18 octobre 2025, l’article 41 nouveau de la loi n°2024-13 du 15 mars 2024, modifiant et complétant la loi n°2019-43 portant Code électoral.

Ce texte, désormais central dans la procédure de dépôt des candidatures, définit les pièces obligatoires à fournir et encadre strictement les conditions dans lesquelles une candidature peut être modifiée.

Selon l’article, tout dossier de candidature à l’élection présidentielle notamment pour le duo président et vice-président de la République doit comporter un certificat de nationalité, un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un quitus fiscal couvrant les trois dernières années, ainsi que les parrainages délivrés par la CENA.

Mais c’est surtout la dernière disposition du texte qui attire l’attention. Désormais, aucun changement de candidat n’est autorisé, sauf en cas de décès d’un membre du duo déjà enregistré.

Autrement dit, une fois la candidature validée, ni retrait, ni remplacement, ni permutation dans l’ordre du duo n’est possible. La CENA souligne en outre que toute correction d’un dossier ne peut concerner l’ordre des candidatures, verrouillant ainsi toute tentative de réajustement politique ou stratégique après dépôt.

L’article 41 nouveau fixe également les délais de vérification et de validation des candidatures. Ce délai est fixé à huit jours pour l’élection présidentielle, et quinze jours pour les législatives et communales.

En cas d’irrégularité ou de pièce manquante, le candidat ou le parti concerné dispose de 72 heures pour régulariser la situation, faute de quoi le dossier est rejeté.

Cette clarification intervient alors que la présidentielle du 12 avril 2026 approche à grands pas. Cinq duos de candidats ont été enregistrés par la CENA :

Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata, pour la majorité présidentielle ;

Paul Hounkpè – Judicaël Hounwanou, pour la FCBE ;

Renaud Agbodjo – Bonaventure Lodjou, pour Les Démocrates ;

Prince Anatole Ouinsavi – Agathe Bello, candidature indépendante ;

Élisabeth Agbossaga – Boni Néto Gansaré, candidature citoyenne.