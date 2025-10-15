Présidentielles 2026 au Bénin: 5 dossiers de candidature enregistrés par la CENA

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a officiellement clôturé ce mardi 14 octobre 2025, la phase de dépôt des candidatures pour l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

À la fin du délai imparti, cinq duos candidats ont été enregistrés. Les candidats retenus à cette étape sont : Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata, Prince Anatole Ouinsavi et Agathe Bello, Paul Hounkpè et Judicaël Hounwanou, Renaud Agbodjo et Bonaventure Lodjou, ainsi que Élisabeth Agbossaga et Boni Néto Gansaré.

La CENA entamera dans les prochains jours l’examen des dossiers de candidature afin de vérifier leur conformité avec les exigences du Code électoral.

À lire aussi : Présidentielle 2026: après Paul Hounkpè, Renaud Agbodjo reçoit son récépissé provisoire

Les duos dont les dossiers comportent des pièces manquantes disposeront d’un délai de soixante-douze heures à compter de la notification pour procéder aux compléments nécessaires.

La publication de la liste provisoire des candidatures retenues est prévue pour le 26 octobre 2025, tandis que la Cour constitutionnelle rendra publique la liste définitive des candidats à la présidentielle le vendredi 31 octobre 2025.