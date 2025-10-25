Présidentielle en Irlande : Catherine Connolly donnée gagnante, sa rivale reconnaît sa défaite

En Brève

La suite après la publicité

La candidate indépendante de gauche Catherine Connolly est donnée gagnante de l’élection présidentielle en Irlande, après que sa seule rivale, Heather Humphreys, membre du parti centriste Fine Gael, a reconnu sa défaite samedi 25 octobre dans l’après-midi. « Catherine sera une présidente pour nous tous et elle sera ma présidente », a déclaré Heather Humphreys sur la chaîne publique RTE. Simon Harris, vice-Premier ministre et dirigeant de Fine Gael, a également félicité Mme Connolly en lui souhaitant « tout le succès possible ».