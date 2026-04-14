Présidentielle du 12 avril 2026: la HAAC fait le point avec des missions internationales d’observation

Au lendemain du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Edouard C. Loko, a reçu en audience deux délégations internationales venues observer le processus électoral au Bénin.

Ces échanges se sont tenus en présence de trois présidents membres du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC).

La première rencontre a concerné la mission d’observation de la Organisation internationale de la Francophonie (OIF), conduite par Mohamed Auajjar. La seconde audience a réuni la mission conjointe Nouvelle Perspective Suisse (NPS) et Centre de Droit Public de Lomé (CDP), conduite par l’ambassadeur Kafu Ata Hounakey.

Les échanges, conduits séparément dans un climat de cordialité, ont permis aux délégations de s’informer sur les mesures mises en place par l’organe de régulation pour encadrer la campagne médiatique liée à l’élection présidentielle.

Les discussions ont notamment porté sur le cadre réglementaire adopté, les thématiques retenues pour les productions médiatiques, les mécanismes d’équité d’accès aux médias publics et privés, ainsi que le dispositif de suivi et de contrôle des contenus diffusés.

Les représentants des missions ont salué les innovations introduites par la HAAC, en particulier celles relatives à la régulation des contenus, à la prévention de la désinformation et à la promotion d’une couverture médiatique responsable tout au long du processus électoral. Ils ont également exprimé leur appréciation du professionnalisme de l’institution dans la conduite de sa mission.

En retour, le président de la HAAC a réaffirmé l’engagement de l’institution à poursuivre ses actions en faveur d’un environnement médiatique crédible, équilibré et respectueux des principes démocratiques, contribuant ainsi à la consolidation du processus électoral au Bénin.