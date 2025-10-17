Présidentielle au Cameroun : Kamto appelle au respect du verdict des urnes

En Brève

Au Cameroun, Maurice Kamto, ancien président du MRC et candidat recalé à l’élection présidentielle, a réagi vendredi 17 octobre via un tweet, près d’une semaine après le scrutin du 12 octobre dont les résultats ne sont pas encore publiés, en appelant les autorités à respecter la volonté des Camerounais exprimée dans les urnes : «Ceux qui menacent l’ordre public sont ceux qui cherchent à modifier la parole des urnes et non le contraire». Le même jour à Yaoundé, le G20 — groupement de vingt partis politiques de l’opposition soutenant la candidature du président sortant Paul Biya — a dénoncé en conférence de presse l’autoproclamation de victoire par Issa Tchiroma Bakary, qu’il a qualifiée de dangereuse pour la cohésion et la paix sociale.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ