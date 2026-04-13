Présidentielle au Bénin: « Notre adversaire c’était l’abstention, pas le candidat de la mouvance », FCBE

Invité de l’émission La nuit électorale diffusée sur Bénin TV, le parti FCBE a livré sa lecture des premières tendances issues du dépouillement des urnes à travers l’ensemble du Bénin. Pour l’opposition, le principal frein à sa progression n’a pas été la mouvance présidentielle, mais l’abstention.

Dès son intervention, Fred Houénou a tenu à lever toute ambiguïté sur la position de son camp. Selon lui, le véritable adversaire de la FCBE n’était pas le candidat soutenu par le pouvoir, mais bien le faible taux de participation. Il a insisté sur le fait que la bataille électorale s’est jouée moins dans les urnes que dans la capacité à y faire venir les électeurs.

Le représentant du parti a rappelé que l’essentiel de la campagne a été orienté vers la mobilisation citoyenne, avec l’ambition d’inciter les Béninois à exercer leur droit de vote et à assumer un choix politique clair. Il reconnaît toutefois que la durée relativement courte de la campagne n’a pas permis d’atteindre pleinement cet objectif, admettant que deux semaines n’ont peut-être pas suffi pour convaincre un électorat déjà désengagé.

Au-delà des chiffres, la FCBE met en avant une réalité plus préoccupante. Le désintérêt d’une partie de la population pour le processus électoral révèle, selon ses responsables, une fracture profonde au sein de la société. Une situation jugée préoccupante, dont les conséquences se manifestent déjà dans les premières tendances du scrutin et qui, à terme, pourrait fragiliser la dynamique démocratique du pays.

Faut-il le rappeler, le candidat du parti Force Cauris pour un Bénin émergent avait comme challenger Romuald Wadagni, ministre d’état chargé de l’économie et des finances sous Patrice Talon. Les grandes tendances et les résultats de ces élections seront connus d’ici quelques jours.