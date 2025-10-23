Présidentielle au Bénin : la Cour constitutionnelle se déclare incompétente sur le sort du parti Les Démocrates

En Brève

La suite après la publicité

La Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente pour statuer sur la participation du parti Les Démocrates à l’élection présidentielle d’avril, rejetant ainsi le recours que le principal parti d’opposition avait déposé après la décision de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) de déclarer la candidature « irrecevable ». Mercredi, la CENA a invalidé la candidature du duo de candidats des Démocrates en raison du retrait d’un parrainage par l’un de ses députés : le dossier comportait 27 parrainages valides au lieu des 28 exigés par le Code électoral. « Un dossier incomplet ne peut être validé », a justifié la Commission électorale dans la liste provisoire des candidats.