En Brève

Présidentielle au Bénin : la Cour constitutionnelle se déclare incompétente sur le sort du parti Les Démocrates

1 min de lecture
Google News Commenter
BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
162 vues
Titre de l'article sur l'identification des otages israéliens Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich.
La suite après la publicité
Publicité

La Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente pour statuer sur la participation du parti Les Démocrates à l’élection présidentielle d’avril, rejetant ainsi le recours que le principal parti d’opposition avait déposé après la décision de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) de déclarer la candidature « irrecevable ». Mercredi, la CENA a invalidé la candidature du duo de candidats des Démocrates en raison du retrait d’un parrainage par l’un de ses députés : le dossier comportait 27 parrainages valides au lieu des 28 exigés par le Code électoral. « Un dossier incomplet ne peut être validé », a justifié la Commission électorale dans la liste provisoire des candidats.

À NE PAS MANQUER