Présidentielle au Bénin: ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas

La campagne pour les élections présidentielles d’avril 2026 commencent demain vendredi 27 mars 2026. Durant cette période, le respect strict des règles électorales apparaît comme un facteur déterminant pour garantir un scrutin libre, transparent et équitable.

Le code électoral béninois encadre en effet l’ensemble de la période électorale et définit les obligations et interdictions applicables aux candidats, partis politiques, agents publics et citoyens.

La campagne officielle s’étend du 27 mars au 10 avril 2026. Durant cette période, seuls les candidats et leurs équipes sont autorisés à organiser des meetings, diffuser des messages ou distribuer des documents de campagne. Toute activité électorale en dehors de cette période est interdite. Ces dispositions visent à assurer l’égalité entre tous les concurrents et à prévenir toute influence indue sur les électeurs.

Restrictions le jour du scrutin

Le jour du vote, plusieurs règles strictes sont en vigueur pour protéger la liberté et la confidentialité du choix des électeurs. Il est interdit de distribuer des bulletins ou documents de propagande, d’arborer des signes distinctifs des candidats dans les lieux de vote ou d’utiliser des véhicules pour transporter les électeurs à des fins partisanes.

Les agents publics doivent, quant à eux, rester neutres et s’abstenir de toute action de campagne pendant l’exercice de leurs fonctions.

Interdiction de l’usage des ressources publiques

Le code électoral prohibe l’utilisation de véhicules, bâtiments ou fonds publics à des fins électorales. Offrir des cadeaux ou avantages aux électeurs pour influencer leur choix est également interdit.

Concernant l’affichage et la publicité, seuls les espaces autorisés par les communes peuvent être utilisés : arbres, panneaux de signalisation et bâtiments publics sont strictement interdits pour l’affichage électoral.

Rassemblements et manifestations encadrés

Les réunions électorales sur la voie publique doivent respecter les horaires et normes légales. Aucun événement ne peut se tenir entre 23 h et 7 h ni perturber la campagne ou le déroulement du scrutin. Ces dispositions visent à préserver la sérénité du processus électoral et à protéger les droits fondamentaux des électeurs.