Présidentielle 2026: Paul Hounkpè présente des mesures fortes pour la sécurité, la défense et la cohésion nationale

À moins de quinze jours du scrutin présidentiel prévu le 12 avril 2026, le tandem Paul Hounkpè – Hounwanou, candidat et colistier de la formation politique Forces Cauris pour un Bénin Émergent, a exposé lundi 30 mars son projet de société en matière de sécurité, de défense et de cohésion nationale.

Lors d’un message de campagne solennel, Paul Hounkpè a dressé un diagnostic sans concession des défis auxquels le pays est confronté dans ces secteurs, soulignant notamment la frustration au sein des forces de police après la fusion avec la gendarmerie, la recrudescence des actes d’insécurité dans le Nord et la pénurie de moyens logistiques dans les commissariats.

Pour y répondre, le candidat a promis de renforcer les capacités opérationnelles de l’armée et des forces de sécurité, en s’attachant à moderniser leur équipement et à doter ces corps des outils technologiques nécessaires pour faire face aux menaces actuelles.

Il a insisté sur l’importance de la formation continue et de la motivation du personnel, estimant que la performance des forces ne peut être assurée sans un encadrement solide et des conditions de travail adéquates.

Dans son message, Hounkpè a aussi souligné la nécessité d’un renseignement mieux structuré afin de détecter et prévenir les attaques avant qu’elles ne surviennent.

Ce volet du projet vise à anticiper les risques et à renforcer l’efficacité des opérations sur le terrain, en particulier dans les zones frontalières qui restent sensibles.



Il a aussi plaidé pour une coopération étroite avec les pays voisins, afin de contrer des phénomènes d’insécurité transfrontaliers qui dépassent les capacités nationales seules. Selon lui, la sécurité nationale ne peut être assurée dans l’isolement.

Sur la cohésion sociale, le candidat a rappelé que la paix interne constitue, à ses yeux, un pilier indispensable du développement du pays. Il a évoqué la nécessité de renforcer les mesures de dialogue et de prévention des conflits, afin de préserver l’unité nationale tout en répondant aux attentes légitimes des populations.

Ce message de campagne intervient alors que les Béninois se préparent à choisir leur prochain président. Avec ces propositions, Paul Hounkpè entend faire de la sécurité et de la défense des axes centraux de son projet, promettant des actions concrètes dès le lendemain du scrutin.