Présidentielle 2026: les coordonnateurs des Démocrates appellent Sodjinou à reconsidérer sa position

Les appels se multiplient au sein du parti Les Démocrates pour convaincre le député Michel Sodjinou de restituer sa fiche de parrainage au profit du duo désigné pour la présidentielle de 2026.

Après la lettre du premier vice-président du parti, Éric Houndété, ce sont désormais les 25 coordonnateurs des circonscriptions électorales et des universités du parti qui sont montés au créneau, à travers une correspondance datée du jeudi 16 octobre 2025.

Dans leur lettre, les coordonnateurs lancent un appel pressant à l’esprit de responsabilité du député. Ils l’exhortent à revenir sur sa décision afin de « préserver l’unité du parti et l’avenir démocratique du Bénin ».

Pour rappel, Michel Sodjinou avait signé et remis sa fiche de parrainage au président du parti, Boni Yayi, le 2 septembre dernier, avant de demander sa restitution le 13 octobre 2025, invoquant des irrégularités dans le processus interne de désignation du duo présidentiel. Le refus du parti d’accéder à cette demande avait conduit l’élu à saisir le tribunal de Cotonou, qui a ordonné la restitution de la fiche sous peine d’invalidation.

La CENA a depuis procédé à l’annulation de la fiche initiale et annoncé la délivrance d’une nouvelle au député. En attendant, le duo des Démocrates a déposé son dossier de candidature, incomplet, dans l’espoir de régulariser la situation dans les délais.

Les coordonnateurs expriment leur vive inquiétude face à cette impasse, estimant qu’un refus persistant du député pourrait compromettre la participation du parti à l’élection présidentielle. Ils rappellent que le mécanisme du parrainage ne devrait pas être « un instrument d’exclusion », mais plutôt un outil de vitalité démocratique.

Tout en saluant l’engagement passé de Michel Sodjinou, qu’ils qualifient d’« homme de convictions et de fidélité », les signataires l’invitent à « surmonter les divergences internes » par le dialogue et la loyauté, dans l’intérêt supérieur du parti et du peuple béninois.