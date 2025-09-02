Présidentielle 2026: Léon Basile Ahossi affiche à nouveau une position ambiguë

PAR PAYS
Politique
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
À quelques mois de la présidentielle d’avril 2026, le député Léon Basile Ahossi revient au centre du débat politique. Dans une lettre datée du 2 septembre 2025 et adressée au ministre de l’Économie et des Finances, l’élu du parti Les Démocrates a exprimé son « enthousiasme » et sa « satisfaction » après l’annonce de la candidature de Romuald Wadagni, désigné par la mouvance présidentielle.

Dans son courrier, Ahossi met en avant l’expérience professionnelle, l’éthique et la capacité d’écoute de l’ancien ministre, estimant que ces qualités en font un candidat crédible pour la magistrature suprême. Il va même plus loin, affirmant que Wadagni suscite « espoir et empressement presque partout », et conclut : « Vous n’êtes pas seulement le candidat des partis de la mouvance. Vous êtes mon candidat à moi aussi. »

Une posture qui n’est pas nouvelle

Ce n’est toutefois pas la première fois que Léon Basile Ahossi s’écarte de la ligne officielle de son parti. L’élu de l’opposition a, par le passé, adopté des positions personnelles qui n’ont pas toujours reflété celles de Les Démocrates. Pourtant, il n’a jamais franchi le pas d’une rupture ouverte avec sa formation politique.

Cette nouvelle prise de position s’inscrit donc dans une continuité : celle d’un acteur politique qui revendique une certaine liberté de ton et de choix, sans pour autant tourner le dos à son camp.

Le parrainage remis à Boni Yayi

En effet, malgré cette lettre qui a fait réagir dans l’opinion, Léon Basile Ahossi a bel et bien remis sa fiche de parrainage au président de son parti, Boni Yayi, comme l’ont fait les 27 autres députés du groupe parlementaire.

Reste désormais une interrogation centrale : au moment de la campagne électorale, Ahossi battra-t-il le pavé pour le candidat officiel de Les Démocrates, ou pour Romuald Wadagni, qu’il a publiquement encensé ? Une ambiguïté qui pourrait peser lourd dans la stratégie de l’opposition à l’approche du scrutin d’avril 2026.

