Présidentielle 2026: le vote par procuration officiellement ouvert aux Béninois de la diaspora

C’est une décision qui clarifie un point longtemps resté sensible dans l’organisation des scrutins au Bénin. Par une délibération adoptée le 11 mars 2026, la Commission électorale nationale autonome encadre désormais, de façon formelle, le vote par procuration des citoyens béninois résidant à l’étranger à l’occasion de l’élection présidentielle du 12 avril 2026.

Le texte s’inscrit dans une logique affichée de consolidation de la participation démocratique, en reconnaissant la diaspora comme une composante à part entière de la vie politique nationale.

La décision reconnaît explicitement le droit, pour tout électeur béninois vivant à l’étranger et se trouvant dans l’impossibilité de se rendre aux urnes le jour du scrutin, d’exercer son droit de vote par procuration. Ce mécanisme repose sur un mandat solennel, par lequel l’électeur délègue l’expression de son suffrage à une personne de confiance.

Le vote à l’étranger demeure toutefois strictement cantonné aux juridictions diplomatiques et consulaires dûment habilitées à organiser le scrutin.

Des conditions strictes pour éviter les dérives

Le cadre posé est rigoureux. Le mandataire doit obligatoirement être inscrit sur la même liste électorale et rattaché au même centre de vote (ambassade ou consulat) que le mandant.

La règle est sans ambiguïté : nul ne peut détenir plus d’une procuration. La validité de la procuration est, elle aussi, encadrée. Elle repose exclusivement sur l’usage du formulaire officiel de la CENA, accessible via son portail numérique.

L’électeur est tenu de faire légaliser l’acte devant le chef de poste diplomatique ou consulaire compétent. L’original, revêtu du sceau de l’État, doit être remis au mandataire avant le jour du vote.

Des délais et une accessibilité garantis

Afin d’éviter toute précipitation de dernière minute, les formulaires de procuration sont mis à disposition quinze jours avant le scrutin. Le portail numérique de délivrance reste accessible en continu, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, durant toute cette période.

La décision prévoit enfin une large diffusion. Elle fera l’objet d’un affichage officiel dans l’ensemble des chancelleries et postes consulaires concernés, avant sa publication au Journal officiel.

Un signal politique à la diaspora

Au-delà de l’aspect technique, cette décision envoie un message politique clair. La diaspora béninoise, souvent invoquée mais rarement pleinement intégrée aux processus électoraux, voit son droit de participation sécurisé dans un cadre légal précis.

Reste désormais un enjeu majeur : l’information effective des électeurs concernés et la capacité des représentations diplomatiques à accompagner, sans lourdeur ni opacité, la mise en œuvre de ce dispositif. Car en matière électorale, le droit ne vaut que s’il est réellement accessible.