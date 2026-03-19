Présidentielle 2026: le réseau HP26 déroule à Porto-Novo les axes du projet Hounkpè–Hounwanou

À quelques semaines de l’ouverture officielle de la campagne électorale, pour le compte de la présidentielle de 2026, le réseau HP26 a réuni ses militants à Porto-Novo autour des grandes orientations du projet de société porté par le duo Paul Hounkpè – Rock Hounwanou.

Une rencontre stratégique destinée à poser les bases idéologiques et politiques de la conquête du pouvoir.

La mobilisation a eu lieu ce mercredi 18 mars 2026 à Porto-Novo, où le réseau HP26 a convié ses militants et sympathisants à une séance de restitution politique consacrée au projet de société du tandem Paul Hounkpè – Rock Hounwanou.

Cette rencontre marque une étape importante dans la phase de pré-campagne, alors que les états-majors affûtent leurs arguments et structurent leurs messages.

Un projet articulé autour de 14 axes

Présenté comme un programme de rupture et de redressement, le projet de société s’articule autour de 14 points structurants. Parmi les priorités mises en avant figurent la réduction du coût des services de santé, la promotion de l’agriculture, de l’industrie et de l’économie locale, ainsi que le renforcement du rayonnement culturel du Bénin.

Le document évoque également le retour des exilés politiques et la libération des prisonniers politiques. Ces projets sont présentés comme des conditions nécessaires à la réconciliation nationale.

Les questions de l’emploi des jeunes, des infrastructures et de l’éducation occupent également une place centrale dans l’architecture du programme.

Une ambition de rupture politique

Pour Fred Houénou, l’un des intervenants à la rencontre, ce projet se veut à la fois ambitieux et pragmatique. Il vise, selon ses termes, à « rebâtir la fierté béninoise » et à remettre le pays sur une trajectoire de redressement économique et social profitable à tous et non à un clan.

À travers cette mobilisation, le réseau HP26 entend préparer le terrain politique et fédérer les forces militantes autour d’un socle programmatique commun, en amont d’une campagne électorale qui s’annonce décisive pour l’avenir du pays.