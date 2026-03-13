Présidentielle 2026: la HAAC encadre strictement la campagne médiatique

À quelques semaines du scrutin présidentiel prévu le 12 avril 2026, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a officialisé un ensemble de règles destinées à baliser l’accès et l’usage des médias pendant la campagne électorale.

La décision adoptée vise à garantir un traitement équitable des candidats, limiter les risques de désinformation et préserver la cohésion sociale dans un contexte politique tendu.



Selon le texte, la campagne médiatique est strictement encadrée dans le temps: elle commencera le 27 mars 2026 à 00 h et s’achèvera le 10 avril 2026 à minuit pour le premier tour. En cas de second tour, la période ira du 24 avril au 8 mai 2026.

Durant ces plages, les médias publics et privés devront respecter des obligations précises en matière de collecte, de traitement, de programmation et de diffusion des contenus relatifs à l’élection.



La décision impose plusieurs interdictions pour prévenir les dérives potentielles dans la diffusion de l’information. Elle proscrit notamment la diffusion de chansons, spots, caricatures, proverbes ou tout contenu satirique susceptibles d’inciter à la haine ou de fragiliser la cohésion nationale.

Les organes de presse doivent aussi s’abstenir de publier des sondages d’opinion non vérifiés et ne peuvent relayer des informations dont la véracité n’est pas établie.



Autre point important : face à l’essor des technologies numériques et des outils d’intelligence artificielle, la HAAC met en garde contre l’usage irresponsable de ces moyens pour manipuler l’information ou altérer des propos de candidats. Cette exigence s’inscrit dans un effort pour lutter contre la désinformation et renforcer la crédibilité des médias durant toute la période électorale.



Avec ce cadre réglementaire détaillé, la HAAC entend assurer un espace médiatique transparent, équitable et respectueux des règles démocratiques, en impliquant tous les acteurs de la communication dans la conduite d’une campagne responsable.