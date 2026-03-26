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Bénin

Présidentielle 2026: la CENA lance officiellement la campagne électorale

La campagne électorale pour l’élection présidentielle du 12 avril 2026 est officiellement ouverte.

Edouard Djogbénou
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ELECTIONS GéNéRALES 2026 AU BéNIN
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Sacca Lafia , Président de la CENA au Bénin
Sacca Lafia , Président de la CENA au Bénin PH: Présidence du Bénin
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Dans une allocution prononcée ce jeudi 26 mars à l’aube du processus, le président de la Commission électorale nationale autonome, Sacca Lafia, a donné le coup d’envoi de cette phase décisive du calendrier électoral.

Conformément aux dispositions du Code électoral, la période de campagne s’étend du 27 mars au 10 avril 2026 à minuit. Durant quinze jours, les duos candidats à la présidence et à la vice-présidence sont appelés à aller à la rencontre des électeurs pour exposer leurs projets de société et solliciter les suffrages des citoyens.

Le président de la CENA a rappelé que le scrutin du 12 avril prochain s’inscrit dans un cadre inédit. Il s’agira des premières « élections générales » organisées au Bénin, et de la huitième élection présidentielle depuis l’avènement du Renouveau démocratique.

Un rendez-vous qu’il a qualifié de moment clé de l’expression de la souveraineté populaire.

Appel à une campagne apaisée

Dans son message, Sacca Lafia a exhorté les acteurs politiques à faire de cette compétition électorale un espace de confrontation d’idées, et non un affrontement de personnes. Il a insisté sur la nécessité de préserver la fraternité, le respect mutuel et la cohésion nationale, en plaçant l’intérêt supérieur de la Nation au-dessus de toute autre considération.

Face à la montée des discours de haine et à la circulation de rumeurs, notamment sur les plateformes numériques, le président de la CENA a appelé à la vigilance collective. Un appel appuyé à l’endroit des professionnels des médias, invités à jouer pleinement leur rôle de garants d’une information juste, équilibrée et apaisée.

La campagne présidentielle est désormais lancée. Les regards sont tournés vers les candidats, appelés à convaincre, dans le respect des règles et de l’esprit républicain, les millions d’électeurs béninois attendus aux urnes le 12 avril prochain.

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