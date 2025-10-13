Présidentielle 2026 au Bénin: Romuald Wadagni reçoit son récépissé provisoire de dépôt de candidature

C’est désormais officiel. Le ministre d’État Romuald Wadagni, candidat de la mouvance présidentielle, a reçu dans l’après-midi de ce lundi 13 octobre 2025 son récépissé provisoire de dépôt de candidature pour l’élection présidentielle du 12 avril 2026.

Le candidat était accompagné de Mariam Chabi Talata, actuelle vice-présidente de la République et colistière sur le ticket présidentiel. Le duo est arrivé au siège de la Commission électorale nationale autonome (CENA) un peu après 16h30, dans une ambiance à la fois solennelle et festive.

Une arrivée très attendue

À leur arrivée, Romuald Wadagni et Mariam Talata ont été accueillis par une foule de militants et sympathisants venus leur témoigner leur soutien. Chants, danses et slogans en faveur de la continuité du développement étaient au rendez-vous devant le siège de l’institution électorale.

Le dépôt du dossier s’est déroulé dans le strict respect du protocole électoral, sous la supervision du président de la CENA, Sacca Lafia, et de plusieurs membres du bureau de l’institution. Après la vérification des pièces administratives, la CENA a délivré un récépissé provisoire, marquant ainsi la première étape officielle de la candidature du duo.

Le duo Wadagni–Talata, porté par la mouvance présidentielle, incarne la continuité de l’action gouvernementale engagée depuis 2016. Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des Finances, est réputé pour sa rigueur technocratique et sa gestion macroéconomique saluée sur le plan international. Mariam Talata, quant à elle, représente la stabilité institutionnelle et la fidélité à la vision du chef de l’État Patrice Talon.

Avec ce dépôt, le ticket Wadagni–Talata devient le premier duo à officialiser sa candidature dans le cadre du scrutin présidentiel de 2026. La CENA procédera dans les prochains jours à la vérification complète des dossiers avant la délivrance du récépissé définitif.