Présidentielle 2026 au Bénin : Patrice Talon figure dans le comité stratégique du duo Wadagni-Talata

À moins de deux mois de la présidentielle d’avril 2026, la mouvance présidentielle a rendu publique l’architecture de campagne du duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata. Un document qui révèle l’implication directe du chef de l’État, Patrice Talon, au sein du comité stratégique.

À l’approche du scrutin présidentiel d’avril 2026, la majorité présidentielle affine son dispositif. La publication sur les réseaux sociaux de l’architecture de l’équipe de campagne du duo formé par Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata met en lumière un élément clé : la présence du président Patrice Talon au sein du comité stratégique.



Selon le document, le chef de l’État figure aux côtés de Joseph Djogbénou, président de l’Assemblée nationale, et de Abdoulaye Bio Tchané, président du Bloc Républicain. Ensemble, ils constituent le noyau stratégique chargé d’orienter la campagne.

Cette configuration traduit un engagement assumé de la haute direction de la mouvance derrière le ticket Wadagni-Talata. La présence du président en exercice dans ce comité stratégique envoie un signal politique fort : celui d’un soutien clair et structuré au duo désigné.

Reste à voir comment cette stratégie influencera le rapport de forces à l’approche du scrutin.