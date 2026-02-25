Présidentielle 2026 au Bénin : Michel Sodjinou chargé de conduire la campagne du duo Wadagni–Talata dans la 19e circonscription

La mouvance présidentielle poursuit l’installation de son dispositif électoral en vue du scrutin du 12 avril 2026. Dans la 19e circonscription électorale, la coordination des activités de campagne est confiée au député Michel Sodjinou.

À l’approche du lancement officiel de la campagne présidentielle, prévu dans les prochaines semaines, les grandes manœuvres s’intensifient au sein de la mouvance présidentielle. L’ objectif est de structurer le travail de terrain et assurer une présence active dans chaque circonscription.

Dans la 19e circonscription électorale législative, la responsabilité de la coordination revient au député Michel Sodjinou. Il aura pour rôle d’organiser les équipes locales, de planifier les activités politiques et d’assurer la mobilisation autour du ticket porté par le ministre d’État Romuald Wadagni et la vice-présidente Mariam Chabi Talata. Il travaillera en collaboration avec Rachad Toukourou pour l’animation des actions sur le terrain.

Le choix de Michel Sodjinou n’est pas anodin. L’élu a connu un parcours politique marqué par un changement de camp. Ancien acteur du parti d’opposition Les Démocrates, il a par la suite rejoint la mouvance présidentielle et obtenu un siège de député sous la bannière du Bloc Républicain. Cette transition avait alimenté le débat public, notamment en raison des tensions liées au système de parrainage à l’approche de la présidentielle. Un recours avait d’ailleurs été déposé devant la Cour constitutionnelle pour remettre en cause son mandat parlementaire, mais la juridiction n’avait pas donné suite favorable à cette démarche.

Dans son nouveau rôle de coordonnateur de campagne, Michel Sodjinou devra mettre en place une stratégie adaptée aux réalités locales, renforcer la proximité avec les électeurs et assurer la cohésion des militants.

D’après le chronogramme établi par la Commission électorale nationale autonome (CENA), la campagne pour le premier tour de l’élection présidentielle débutera le 27 mars 2026 et prendra fin le 10 avril à minuit. Les résultats provisoires sont annoncés pour le 14 avril. Si aucun candidat n’atteint la majorité absolue, un second tour est prévu le 10 mai 2026.

À mesure que l’échéance se rapproche, chaque camp politique ajuste son organisation pour aborder la compétition électorale dans les meilleures conditions.