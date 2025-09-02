Présidentielle 2026 au Bénin: Les Démocrates dénoncent le choix de Romuald Wadagni

Le choix de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle pour la présidentielle de 2026 continue de susciter des réactions.

Au micro de RFI, Eugène Azatassou, vice-président du parti d’opposition Les Démocrates, n’a pas mâché ses mots. Pour lui, ce choix est synonyme d’une continuité des politiques jugées « inhumaines » sur le plan social.

« Avec Wadagni, la politique inhumaine sur le plan social va se poursuivre. Avec ce choix, c’est bien rassuré que c’est la misère en plus grand qui sera au rendez-vous », a affirmé l’opposant.

Selon lui, derrière les grandes annonces d’infrastructures mises en avant par le gouvernement sortant, c’est avant tout une minorité privilégiée qui profite des retombées. « Sous de pseudo réalisations d’infrastructures, c’est l’oligarchie, une minorité qui va s’enrichir, renforçant la misère du peuple », a-t-il dénoncé.

Eugène Azatassou conclut que ce choix clarifie la ligne de la mouvance et les perspectives pour les Béninois : « Avec ce choix, le peuple béninois sait désormais à quoi s’en tenir ».

Alors que la candidature de Romuald Wadagni est présentée par la mouvance comme un gage de continuité et de stabilité économique, l’opposition entend multiplier les critiques pour convaincre l’électorat qu’un changement est nécessaire en 2026.