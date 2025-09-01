Présidentielle 2026 au Bénin : le journaliste ivoirien André Silver Konan salue l’exemplarité de Patrice Talon

Le journaliste et éditorialiste ivoirien André Silver Konan a désigné le président béninois Patrice Talon comme « homme de l’année en Afrique », saluant sa fidélité à son engagement de ne pas briguer un troisième mandat.

« Depuis le début, il n’a pas dévié de sa promesse : pas de troisième mandat. Il aurait pu modifier la Constitution, instaurer une nouvelle République, il en avait les moyens politiques et le soutien populaire. Mais il a choisi de s’y tenir. Dieu bénisse le Bénin ! », a-t-il déclaré.

Cette prise de position intervient alors que la limitation des mandats continue de diviser plusieurs pays africains. À Cotonou, le porte-parole de la présidence, Wilfried Léandre Houngbédji, a confirmé le 20 juillet que Patrice Talon, dont le second quinquennat s’achève en 2026, a rejeté toutes les sollicitations visant à le pousser vers une révision constitutionnelle.

Pour Talon, l’essentiel reste la continuité des acquis au-delà des ambitions individuelles : « Je n’ai été qu’un déclencheur pour montrer que c’est possible. D’autres Béninois feront mieux », aurait-il confié à ses proches.

La présidentielle est prévue pour avril 2026. Dans le camp présidentiel, aucun candidat officiel n’a encore émergé, même si les noms du ministre des Finances Romuald Wadagni et de l’ancien président de la Cour constitutionnelle Joseph Djogbénou circulent. L’opposition, emmenée par Les Démocrates de Boni Yayi, discute de la possibilité d’une candidature unique.

Dans ce climat préélectoral, l’hommage d’André Silver Konan apparaît comme un signal fort : Patrice Talon entend marquer l’histoire politique africaine en respectant son serment initial – deux mandats et pas un de plus.

Pour Patrice Talon, l'essentiel reste la continuité des acquis au-delà des ambitions individuelles : « Je n'ai été qu'un déclencheur pour montrer que c'est possible. D'autres Béninois feront mieux », aurait-il confié à ses proches.

