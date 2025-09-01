Présidentielle 2026 au Bénin : Kémi Séba critique le choix de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance

L’activiste franco-béninois Kémi Séba a réagi à la désignation de Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, comme candidat de la mouvance présidentielle pour l’élection de 2026. Dans une déclaration relayée sur ses canaux de communication, il estime que ce choix illustre la continuité d’un système qu’il qualifie de « verrouillé » et « contrôlé par la Françafrique ».

Selon Kémi Séba, la candidature de Romuald Wadagni s’inscrit dans la stratégie du président Patrice Talon visant à conserver une influence sur la vie politique nationale au-delà de la fin de son mandat. L’activiste accuse le ministre d’être un « pion » soutenu par des dirigeants étrangers, notamment le président français Emmanuel Macron et son homologue ivoirien Alassane Ouattara.

Il reproche également à Romuald Wadagni d’incarner, selon lui, une « politique d’injustice sociale » menée depuis près d’une décennie et qui aurait contribué à l’accroissement des inégalités au Bénin. Dans ses propos, il met en cause le code électoral en vigueur, qu’il considère comme un mécanisme d’exclusion de plusieurs figures de l’opposition.

Tout en critiquant le choix de la mouvance, Kémi Séba appelle les opposants au régime en place à s’organiser afin de mettre fin à ce qu’il qualifie de « domination d’une petite élite acquise aux intérêts étrangers ».