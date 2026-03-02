Présidentielle 2026 au Bénin : Iréné Agossa appelle à prendre « au sérieux » la candidature de Paul Hounkpè

Nouveau porte-parole de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), Iréné Agossa invite les partisans de la mouvance présidentielle à éviter tout excès de confiance à l’approche du scrutin d’avril 2026. Face au duo Wadagni–Talata, il estime que la candidature de Paul Hounkpè mérite une attention particulière.

Quelques jours après sa nomination comme porte-parole de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), Iréné Agossa a été invité dimanche 1er mars 2026 dans l’émission « Grand Format » de Bip Radio. L’ancien candidat à la présidentielle de 2021 a insisté sur la nécessité pour la mouvance présidentielle de ne pas sous-estimer ses adversaires.

À l’approche de la présidentielle d’avril 2026, Iréné Agossa estime que la victoire ne saurait être acquise d’avance. « On ne gagne jamais un match avant la fin du match », a-t-il martelé.

Sans citer un danger précis, il a clairement évoqué la candidature de Paul Hounkpè comme un élément à considérer avec sérieux dans le paysage électoral. Pour lui, toute compétition électorale comporte des incertitudes, et l’adversaire, quel qu’il soit, mérite respect et vigilance.

Ce message s’adresse notamment aux partisans du duo de la mouvance, Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata, dont la candidature est présentée comme celle de la continuité du régime du président Patrice Talon.