Présidentielle 2026 au Bénin: calendrier du premier tour de la campagne électorale

La campagne électorale pour le premier tour de l’élection présidentielle de 2026 se déroulera du 27 mars au 10 avril 2026, selon le calendrier établi par les autorités électorales.

Les électeurs seront appelés aux urnes le dimanche 12 avril 2026 sur l’ensemble du territoire national. La publication des résultats provisoires du premier tour est, quant à elle, prévue pour le 14 avril 2026.

Ce chronogramme marque une étape décisive dans le processus électoral et ouvre officiellement la période de mobilisation des candidats et de leurs états-majors en vue de ce scrutin majeur.

Il faut rappeler que deux candidatures sont retenues par la commission électorales nationale autonome (CENA). La confrontation aura donc lieu entre le ministre d’Etat Romuald Wadagni et l’ex maire de Bopa Paul Hounkpè. Le candidat de l’opposition, Renaud Agbodjo a été recalé pour défaut de parrainage.

