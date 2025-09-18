PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire : Simone Ehivet Gbagbo tacle Robert Bourgi sur sa candidature

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Simone Ehivet Gbagbo tacle Robert Bourgi sur sa candidature

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Simone Ehivet Gbagbo, ex-première dame de Côte d'Ivoire
Simone Ehivet Gbagbo, ex-première dame de Côte d'Ivoire
- Publicité-
. .

Simone Ehivet Gbagbo a rejeté l’invitation de l’avocat franco-libanais Robert Bourgi à retirer sa candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025, dans un contexte politique déjà tendu par l’exclusion de plusieurs figures majeures de l’opposition.

L’ancienne Première dame a répondu avec fermeté sur le plateau de l’émission Décrypter l’Afrique, qualifiant l’appel de Bourgi de « culotté ». Elle lui a rappelé qu’il « n’est pas électeur en Côte d’Ivoire » et a dénoncé son rôle passé lors de la crise postélectorale de 2010-2011.

Le 8 septembre, le Conseil constitutionnel a publié la liste définitive des candidats, validant seulement cinq candidatures sur soixante, dont celles du président sortant Alassane Ouattara et de Simone Ehivet Gbagbo. Parmi les dossiers rejetés figurent plusieurs leaders influents, tels que Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Guillaume Soro et Pascal Affi N’Guessan, alimentant les tensions à l’approche du scrutin.

Robert Bourgi, personnalité bien connue des cercles diplomatiques franco-africains, avait récemment affirmé que Laurent Gbagbo avait remporté l’élection présidentielle de 2010 et critiqué l’intervention de l’ancien président français Nicolas Sarkozy.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin: les camions soumis à une nouvelle règle au port de Cotonou pour renforcer la sécurité routière

Bénin

Savè: un champ de chanvre indien démantelé, quatre suspects arrêtés

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire – Alassane Ouattara absent à l’ONU : le gouvernement tranche

Bénin

Bénin: un présumé braqueur brûlé vif à Abomey-Calavi

Bénin

Bénin: ultimatum de l’ANaTT aux propriétaires de plaques non retirées

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : le gouvernement durcit le ton face aux contestations électorales

Mali

CPI : des accusations controversées de crimes de guerre en Afrique de l’Ouest

Togo

Togo: arrestation de l’ancienne ministre des Armées Marguerite Gnakadé

Mali

Mali : le gouvernement renforce la sécurité des convois de carburant

Centrafrique

Centrafrique : 05 policiers congolais portés disparus après un accident de la MINUSCA

VOIR TOUS LES FLASHS