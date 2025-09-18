Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Simone Ehivet Gbagbo tacle Robert Bourgi sur sa candidature

Simone Ehivet Gbagbo a rejeté l’invitation de l’avocat franco-libanais Robert Bourgi à retirer sa candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025, dans un contexte politique déjà tendu par l’exclusion de plusieurs figures majeures de l’opposition.

L’ancienne Première dame a répondu avec fermeté sur le plateau de l’émission Décrypter l’Afrique, qualifiant l’appel de Bourgi de « culotté ». Elle lui a rappelé qu’il « n’est pas électeur en Côte d’Ivoire » et a dénoncé son rôle passé lors de la crise postélectorale de 2010-2011.

Le 8 septembre, le Conseil constitutionnel a publié la liste définitive des candidats, validant seulement cinq candidatures sur soixante, dont celles du président sortant Alassane Ouattara et de Simone Ehivet Gbagbo. Parmi les dossiers rejetés figurent plusieurs leaders influents, tels que Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Guillaume Soro et Pascal Affi N’Guessan, alimentant les tensions à l’approche du scrutin.

Robert Bourgi, personnalité bien connue des cercles diplomatiques franco-africains, avait récemment affirmé que Laurent Gbagbo avait remporté l’élection présidentielle de 2010 et critiqué l’intervention de l’ancien président français Nicolas Sarkozy.