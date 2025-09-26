PAR PAYS
Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Simone Ehivet Gbagbo dément toute demande de financement public

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Simone Ehivet Gbagbo, ex-première dame de Côte d'Ivoire
La candidate à la présidentielle Simone Ehivet Gbagbo a formellement rejeté, ce jeudi 25 septembre 2025, les accusations du média Africa Intelligence l’accusant d’avoir sollicité un appui financier de l’État pour sa campagne.

Dans un communiqué signé par son avocat, Me Rodrigue Dadjé, l’ex-Première dame « condamne fermement des propos mensongers publiés sans la moindre preuve » et qualifie ces allégations de « totalement infondées et calomnieuses ». L’avocat prévient que sa cliente « se réserve le droit d’engager toutes procédures judiciaires » contre le journal.

L’affaire fait suite à un article paru le 24 septembre, intitulé « Côte d’Ivoire / Présidentielle : l’épineuse question du soutien financier aux candidats », selon lequel la présidente du MGC aurait entrepris de « discrètes consultations » pour obtenir un financement public.

Cette polémique éclate à un mois du scrutin du 25 octobre, auquel Simone Ehivet Gbagbo participe parmi les cinq candidats validés par le Conseil constitutionnel. Elle vient par ailleurs d’annoncer son retrait de la coalition CAP-Côte d’Ivoire pour mener seule sa campagne.

