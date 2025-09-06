Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : qui sont les juges qui décideront des candidatures ?

En Côte d’Ivoire, le Conseil constitutionnel a jusqu’au mercredi 10 septembre pour rendre publique la liste des candidats autorisés à briguer la magistrature suprême lors de l’élection présidentielle du 25 octobre.

À la tête de cette institution, sept personnalités, souvent appelées les « sages », dont la décision est scrutée par tout un pays. Le président est nommé par le chef de l’État, tandis que trois conseillers viennent également de la présidence de la République et trois autres de l’Assemblée nationale. Mais qui sont ces figures clés de l’arbitrage politique ivoirien ?

Chantal Camara Nanaba

Figure historique de la magistrature ivoirienne, née en 1954, elle est la première femme à avoir dirigé la Cour de cassation, la Chambre judiciaire de la Cour suprême et le Conseil supérieur de la magistrature. Depuis juillet 2023, elle préside le Conseil constitutionnel, devenant la première femme à occuper cette fonction.

Richard Christophe Adou

Magistrat hors grade, né en 1965, il s’est illustré comme procureur de la République pendant plus d’une décennie (2009-2023). Depuis le 6 juin 2023, il siège comme conseiller au Conseil constitutionnel.

Aimée Zébéyoux

Militante reconnue des droits humains et magistrate hors hiérarchie, elle est née à Abidjan en 1959. Ancienne secrétaire d’État chargée des droits de l’homme de 2018 à 2021, elle a intégré le Conseil constitutionnel le 6 juin 2023 pour un mandat de six ans.

Lath Yedoh Sébastien

Professeur agrégé de droit public et expert constitutionnaliste, il s’impose comme une référence incontournable dans les facultés de droit ivoiriennes.

Assata Koné Silué, Rosalie Kouamé Kindoh Zalo et Mamadou Samassi

Enseignant-chercheur, magistrate hors hiérarchie et avocat, ils ont été nommés ensemble le 18 juin 2020 et ont pris fonction le 1er septembre de la même année, succédant à Koffi Affoué Geneviève épouse Kouamé, Loma Cissé épouse Mato et Assi Emmanuel, arrivés au terme de leur mandat.

Désormais, ces sept sages ont la lourde responsabilité de valider ou d’écarter les candidatures à la présidentielle, une étape cruciale qui retient l’attention de toute la Côte d’Ivoire.