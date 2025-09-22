PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire : Paris prêt à clarifier sa position face à Ouattara

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Paris prêt à clarifier sa position face à Ouattara

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Le président ivoirien Alassane Ouattara ce mardi 29 juillet 2025 lors de sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025
Le président ivoirien Alassane Ouattara ce mardi 29 juillet 2025 lors de sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025 Capture d'écran Youtube
- Publicité-
. .

À l’approche du scrutin du 25 octobre, la Côte d’Ivoire retient l’attention de la communauté internationale. « Un émissaire du secrétaire général de l’ONU est de nouveau en mission à Abidjan. C’est un signe extérieur fort », souligne Norbert Navarro, ancien rédacteur en chef de RFI, invité de l’émission La Quotidienne animée par Théophile Kouamouo.

Selon lui, plusieurs indices traduisent une inquiétude croissante : le voyage de Tidjane Thiam aux États-Unis, l’annulation du déplacement du président Alassane Ouattara aux Nations unies et à Paris. Au-delà de l’ONU, la France semble également changer de posture. « Cette fois, la position sera clairement signifiée à Alassane Ouattara : c’est le mandat de trop », affirme Navarro. Un message qui témoigne d’une volonté plus ferme d’influer sur le cours des événements politiques en Côte d’Ivoire.

Sur le plan intérieur, la candidature d’Alassane Ouattara à un nouveau mandat reste au cœur des critiques. De nombreux acteurs politiques et organisations de la société civile y voient une remise en cause des acquis démocratiques. Depuis la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel, le 8 septembre, la tension est montée d’un cran.

Opposition et pouvoir sur le pied de guerre

Dans ce climat, l’opposition prépare une action politique d’envergure, notamment en coordination avec le PDCI. De son côté, le pouvoir met en avant son bilan économique et ses projets de développement.

Mais l’incertitude demeure. « Nous ne sommes pas encore au 25 octobre », conclut Navarro, rappelant que les semaines à venir seront décisives pour l’avenir politique du pays.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin: plus de 20 600 ménages bénéficient des premiers transferts monétaires du programme GBESSOKE

Bénin

Nigeria: fin de mission pour l’ambassadrice du Bénin, Paulette Adjovi Yèkpè

Bénin

Bénin: plusieurs boutiques ravagées par un incendie à Cotonou

Bénin

Kandi: après le vote de défiance, Paul Hounkpè fait nommer plusieurs personnes dans le conseil communal

RD Congo

RDC : Vital Kamerhe face à un vote décisif à l’Assemblée nationale

Bénin

N’Dali: l’épouse d’un revendeur de bétail tuée lors d’une incursion violente

Monde

France : Emmanuel Macron annonce la reconnaissance de l’État de Palestine à l’ONU

Bénin

« Je serai candidat sur la liste LD pour les élections législatives de 2026 », Basile Ahossi

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : Affi N’Guessan appelle l’opposition à s’unir contre un 4ᵉ mandat de Ouattara

Bénin

Parakou: une restauratrice victime de trois cambriolages successifs, un suspect arrêté

VOIR TOUS LES FLASHS