Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : l’ONU exhorte la CEI à renforcer la pédagogie électorale

La Commission électorale indépendante (CEI) a accueilli, lundi à Abidjan, le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simão. L’entretien a porté sur l’état d’avancement du processus électoral en Côte d’Ivoire.

Sous la conduite de son président, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, la CEI a présenté à la délégation onusienne les mesures déjà engagées, parmi lesquelles la formation des représentants des partis politiques et la sensibilisation des électeurs aux dispositions légales.

À l’issue de la rencontre, M. Simão a salué le rôle clé de l’institution électorale, tout en soulignant la nécessité de poursuivre la pédagogie et la formation. « Les citoyens doivent comprendre la différence entre les perceptions et ce que la loi prescrit », a-t-il insisté.

Cette visite intervient alors que l’opposition, regroupée au sein d’un « Front commun », continue de contester l’impartialité de la CEI. Le pouvoir, pour sa part, affirme que toutes les conditions de transparence sont réunies. Les tensions se sont accrues depuis la publication, début septembre, de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel, qui a écarté plusieurs figures de l’opposition.

Un scrutin décisif

Face à ce contexte, la communauté internationale multiplie les appels à l’apaisement afin d’éviter une nouvelle crise électorale. Pour M. Simão, la priorité reste l’organisation d’un scrutin « crédible et apaisé ». La présidentielle d’octobre 2025 est considérée comme un test crucial pour la stabilité du pays, quatorze ans après la grave crise post-électorale de 2010-2011.