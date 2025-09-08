PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire : les candidatures de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam rejetées

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : les candidatures de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam rejetées

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam
Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam
- Publicité-
. .

En Côte d’Ivoire, la liste des candidats retenus pour l’élection présidentielle d’octobre 2025 a été officiellement dévoilée. Après la publication de la liste provisoire, le Conseil constitutionnel a rendu publique, ce lundi 8 septembre, la liste définitive des candidats, suite à l’examen des dossiers de candidature soumis par 60 prétendants à la présidence.

Le Conseil constitutionnel a rejeté les candidatures de Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, et de l’ancien président Laurent Gbagbo. Ces deux figures, farouches opposants au régime d’Alassane Ouattara, ont été radiées du fichier électoral pour des motifs différents. Tidjane Thiam a été écarté en raison de sa double nationalité, tandis que Laurent Gbagbo a vu sa candidature invalidée à la suite d’une décision judiciaire.

Selon le Conseil constitutionnel, étant radiés du fichier électoral, Thiam et Gbagbo ont perdu leur qualité d’électeurs et, de ce fait, ne peuvent pas se présenter. Par ailleurs, l’institution a précisé que Laurent Gbagbo n’a pas réussi à réunir le nombre requis de parrainages, plusieurs milliers de ses parrainages ayant été annulés pour irrégularités.

En soumettant leurs dossiers à la Commission électorale indépendante, Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo espéraient pouvoir être réintégrés dans le processus électoral par le Conseil constitutionnel. Leur démarche n’a pas abouti : les sages ont jugé que leurs candidatures ne respectaient pas les conditions requises, et les ont donc déclarées irrecevables.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : 11 906 lieux de vote retenus

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara fixe les règles de fonctionnement des bureaux de vote

Mali

Sahel : soupçons d’espionnage, les ONG dans le viseur des autorités

Mali

CPI: l’Afrique face au double standard de la justice internationale

Cameroun

Cameroun : au moins 04 morts dans une attaque attribuée à Boko Haram

Bénin

Labari, l’application qui préserve et fait voyager le patrimoine oral africain

Nigeria

Nigéria : l’ONU condamne une attaque meurtrière dans l’État de Borno

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Ahoua Don Mello plaide pour une « candidature de précaution » au sein de l’opposition

Sénégal

Sénégal – Remaniement ministériel : voici la liste du nouveau gouvernement

Bénin

Bénin: le MPL de Expérience Tèbè quitte le Cadre de concertation de l’opposition

VOIR TOUS LES FLASHS