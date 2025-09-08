Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : les candidatures de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam rejetées

En Côte d’Ivoire, la liste des candidats retenus pour l’élection présidentielle d’octobre 2025 a été officiellement dévoilée. Après la publication de la liste provisoire, le Conseil constitutionnel a rendu publique, ce lundi 8 septembre, la liste définitive des candidats, suite à l’examen des dossiers de candidature soumis par 60 prétendants à la présidence.

Le Conseil constitutionnel a rejeté les candidatures de Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, et de l’ancien président Laurent Gbagbo. Ces deux figures, farouches opposants au régime d’Alassane Ouattara, ont été radiées du fichier électoral pour des motifs différents. Tidjane Thiam a été écarté en raison de sa double nationalité, tandis que Laurent Gbagbo a vu sa candidature invalidée à la suite d’une décision judiciaire.

Selon le Conseil constitutionnel, étant radiés du fichier électoral, Thiam et Gbagbo ont perdu leur qualité d’électeurs et, de ce fait, ne peuvent pas se présenter. Par ailleurs, l’institution a précisé que Laurent Gbagbo n’a pas réussi à réunir le nombre requis de parrainages, plusieurs milliers de ses parrainages ayant été annulés pour irrégularités.

En soumettant leurs dossiers à la Commission électorale indépendante, Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo espéraient pouvoir être réintégrés dans le processus électoral par le Conseil constitutionnel. Leur démarche n’a pas abouti : les sages ont jugé que leurs candidatures ne respectaient pas les conditions requises, et les ont donc déclarées irrecevables.