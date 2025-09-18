Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : le représentant spécial du SG de l’ONU à Abidjan

Le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simão, est attendu à Abidjan ce jeudi 18 septembre 2025.

Selon la présidence ivoirienne, il sera reçu par le chef de l’État Alassane Ouattara au palais présidentiel dans la mi-journée. Ce déplacement intervient à un peu plus d’un mois de l’élection présidentielle prévue en octobre.

La visite survient également après la publication de la liste définitive des candidats, dont sont exclus plusieurs leaders de l’opposition, notamment Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Affi N’Guessan.

En avril dernier, Leonardo Santos Simão avait déjà séjourné à Abidjan, où il avait rencontré différentes parties prenantes de la scène politique. À cette occasion, il avait réaffirmé l’engagement des Nations Unies à accompagner la Côte d’Ivoire pour un scrutin apaisé et transparent.