Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : le PPA-CI dévoile son livre programme à Abidjan

Le Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) organise ce jeudi 28 août 2025, à partir de 11 heures, une nouvelle édition de sa Tribune au siège de la Riviera-Bonoumin. L’événement sera marqué par la présentation officielle du livre programme de gouvernement de la formation politique fondée par Laurent Gbagbo.

C’est Koné Katinan Justin, président du Conseil Stratégie et Politique du parti, qui animera la rencontre. « Il s’agit d’un moment clé pour partager avec la presse nationale et internationale la vision que porte notre parti pour la Côte d’Ivoire », a-t-il déclaré dans un communiqué. Le cadre devrait détailler les principales orientations contenues dans ce document stratégique.

Au-delà des journalistes, le PPA-CI convie la société civile et le grand public. « Nous voulons que chaque citoyen comprenne les propositions du PPA-CI et puisse en débattre », a souligné Ousmane Sy Savané, président de la Commission Communication et Organisation.

À travers cette initiative, le parti entend affirmer sa proximité avec la population et structurer son offre politique à l’approche des prochaines échéances électorales. Le rendez-vous du 28 août pourrait ainsi constituer une étape déterminante pour donner de la visibilité aux ambitions du PPA-CI et tester leur accueil auprès des différents acteurs de la scène nationale.