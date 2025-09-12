PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire : le PPA-CI conteste la décision du Conseil constitutionnel

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : le PPA-CI conteste la décision du Conseil constitutionnel

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Laurent Gbagbo
Laurent Gbagbo
- Publicité-
. .

Le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) a annoncé avoir instruit ses fédérations locales de lancer, à partir du lundi 15 septembre, une campagne nationale de protestation. Celle-ci consistera en dépôts de motions auprès des préfets de département, visant à réaffirmer la position du parti sur le processus électoral en vue de la présidentielle prévue en octobre 2025.

Réuni en urgence le mercredi 10 septembre 2025, de 17h à 19h, le Secrétariat général du PPA-CI a examiné la décision du Conseil constitutionnel portant sur la liste définitive des candidats à l’élection. À l’issue de cette rencontre, le parti a exprimé son désaccord face au rejet de la candidature de son président d’honneur, Laurent Gbagbo, et à la validation de celle du président sortant, Alassane Ouattara.

Par ailleurs, Le PPA-CI considère cette décision comme une violation des droits constitutionnels de Laurent Gbagbo et dénonce ce qu’il qualifie de « quatrième mandat anticonstitutionnel » du chef de l’État sortant. Aussi, le parti affirme son intention de s’y opposer par des moyens démocratiques et légaux.

En conséquence, la direction du PPA-CI a ordonné à ses fédérations de déposer des motions de protestation dans chaque département dès le 15 septembre. Elle a également appelé ses structures et organisations affiliées à rester mobilisées pour d’éventuelles actions futures, menées dans le cadre d’alliances politiques élargies.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Décès de Serigne Amadou Makhtar Mbacké, Khalife de Darou Khoudoss: Macky Sall exprime sa douleur

Bénin

Bénin: fin de circulation des véhicules aux vitres teintées, leur répression annoncée

États-Unis: un suspect arrêté après l’assassinat de Charlie Kirk

Bénin

Bénin: Emmanuel Golou inhumé le 20 septembre prochain à Klouékanmè

Bénin

Bénin: 2 présumés cybercriminels dont un prétendu roi d’Abomey devant la Criet

RD Congo

RDC : le procès de Joseph Kabila reporté au 19 septembre

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo reçoit Assalé Tiémoko et Vincent Toh Bi

Bénin

Rentrée scolaire 2025-2026: le message de Romuald Wadagni aux élèves

Burkina Faso

Burkina Faso : le gouvernement instaure la gratuité du visa pour les Africains

Bénin

Le Bénin adopte une loi sur l’entrée, le séjour, la résidence et la sortie des étrangers

VOIR TOUS LES FLASHS