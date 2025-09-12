Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : le PPA-CI conteste la décision du Conseil constitutionnel

Le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) a annoncé avoir instruit ses fédérations locales de lancer, à partir du lundi 15 septembre, une campagne nationale de protestation. Celle-ci consistera en dépôts de motions auprès des préfets de département, visant à réaffirmer la position du parti sur le processus électoral en vue de la présidentielle prévue en octobre 2025.

Réuni en urgence le mercredi 10 septembre 2025, de 17h à 19h, le Secrétariat général du PPA-CI a examiné la décision du Conseil constitutionnel portant sur la liste définitive des candidats à l’élection. À l’issue de cette rencontre, le parti a exprimé son désaccord face au rejet de la candidature de son président d’honneur, Laurent Gbagbo, et à la validation de celle du président sortant, Alassane Ouattara.

Par ailleurs, Le PPA-CI considère cette décision comme une violation des droits constitutionnels de Laurent Gbagbo et dénonce ce qu’il qualifie de « quatrième mandat anticonstitutionnel » du chef de l’État sortant. Aussi, le parti affirme son intention de s’y opposer par des moyens démocratiques et légaux.

En conséquence, la direction du PPA-CI a ordonné à ses fédérations de déposer des motions de protestation dans chaque département dès le 15 septembre. Elle a également appelé ses structures et organisations affiliées à rester mobilisées pour d’éventuelles actions futures, menées dans le cadre d’alliances politiques élargies.