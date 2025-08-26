Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : le pasteur Wilfried Zahui entre officiellement dans la course

En Côte d’Ivoire, le pasteur Wilfried Zahui a officiellement déposé, ce lundi 25 août 2025, sa candidature à l’élection présidentielle prévue le 25 octobre prochain. La Commission électorale indépendante (CEI) a validé son dossier après vérification des conditions de recevabilité, notamment l’obtention du nombre minimal de parrainages.

Se présentant comme un « candidat de paix et de cohésion sociale », Wilfried Zahui met en avant le dialogue intercommunautaire, la préservation des acquis nationaux et un projet de développement économique inclusif. Entrepreneur et homme d’Église, il revendique cette double expérience comme un atout pour dépasser les clivages politiques.

Sa campagne, largement relayée sur les réseaux sociaux, lui a permis de recueillir plus de 1 000 parrainages, ouvrant la voie à sa candidature. Positionné comme un outsider protestant face aux formations traditionnelles, Zahui propose une alternative jugée ambitieuse, mais encore floue sur le financement et la mise en œuvre de ses projets.

Dans un contexte électoral sensible, marqué par les enjeux de réconciliation nationale, son entrée en lice pourrait peser sur les stratégies des partis établis et rebattre les cartes des futures alliances.