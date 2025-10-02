Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : le CNS met en garde contre toute contestation des décisions du Conseil constitutionnel

En Côte d’Ivoire, le Conseil national de sécurité (CNS) a averti jeudi 2 octobre que toute remise en cause des décisions du Conseil constitutionnel est formellement interdite par la loi.

Présidée par Alassane Ouattara, la réunion du CNS était consacrée à la situation sécuritaire et aux préparatifs de l’élection présidentielle du 25 octobre. « Toute contestation, de quelque nature qu’elle soit, des décisions du Conseil constitutionnel est illégale et expose ses auteurs à des sanctions », a déclaré le ministre Fidèle Sarassoro, secrétaire exécutif du CNS, en s’appuyant sur l’article 138 de la Constitution, qui rend ces décisions définitives et contraignantes pour tous.

Cette mise en garde intervient dans un climat politique tendu, après la publication le 8 septembre de la liste définitive des candidats. Plusieurs responsables politiques sont accusés d’avoir tenu des propos « xénophobes, haineux et subversifs » et d’avoir diffusé de fausses informations pouvant troubler l’ordre public.

Pour sécuriser le scrutin, les autorités ont annoncé le lancement de l’opération « Espérance », mobilisant 44 000 membres des forces de défense et de sécurité sur l’ensemble du territoire. Des patrouilles mixtes seront déployées pour garantir un climat apaisé le jour du vote.

Le président Ouattara a salué les progrès réalisés dans les préparatifs électoraux et félicité les forces engagées. Les ministres de la Justice et de la Sécurité ont reçu pour instruction de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir l’ordre, y compris l’interdiction de manifestations visant à contester les décisions du Conseil constitutionnel.

Dans un appel à la cohésion, le chef de l’État a également remercié les chefs traditionnels, guides religieux et organisations de la société civile pour leurs actions en faveur de la paix. Il a enfin rassuré la population et les résidents étrangers sur le bon déroulement du processus électoral dans un climat de sécurité et de sérénité.