PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire : Laurent Gbagbo refuse de soutenir les candidats retenus

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo refuse de soutenir les candidats retenus

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Laurent Gbagbo lors de la convention du PPA-CI
Laurent Gbagbo lors de la convention du PPA-CI le 10 mai 2024 © IsraÃ«l
- Publicité-
. .

L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a annoncé, jeudi, qu’il ne soutiendra aucun des quatre candidats validés par le Conseil constitutionnel pour l’élection présidentielle du 25 octobre 2025.

Estimant le scrutin « non inclusif » et « anticonstitutionnel », il a appelé à des actions pacifiques pour défendre la démocratie. Sa déclaration a été lue à la presse par sa porte-parole, Me Habiba Touré.

Le 8 septembre, le Conseil constitutionnel a publié la liste définitive des candidats : cinq dossiers validés, dont ceux d’Alassane Ouattara, Ahoua Don Mello et Simone Ehivet Gbagbo et cinquante-cinq rejetés, parmi lesquels figurent Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Pascal Affi N’Guessan.

Après avoir consulté plusieurs personnalités recalées, M. Gbagbo a indiqué que deux options avaient été envisagées : soutenir un candidat en lice ou engager des actions pour exiger des élections inclusives. « La première option n’a pas prospéré », a-t-il expliqué, estimant que les candidats retenus ne reflètent ni les grands partis ni la volonté populaire.

Pour lui, le véritable adversaire n’est pas un candidat, mais le régime RHDP d’Alassane Ouattara, accusé de vouloir « s’éterniser au pouvoir » et de « contourner la Constitution ». L’ex-chef d’État a dénoncé une « confiscation » du droit des Ivoiriens à choisir librement leur président, soulignant que la liste électorale et le processus actuel manquent de transparence et de crédibilité. Il a exhorté à préserver la paix, à restaurer le respect de la Constitution et à garantir la souveraineté du peuple.

Rappelant les violences postélectorales de 2010, il a averti contre les dérives du pouvoir à vie : « Gouverner, ce n’est pas s’éterniser au pouvoir au risque de briser la nation. » Enfin, Laurent Gbagbo a appelé les forces démocratiques à l’unité et à la mobilisation pacifique, affirmant que leur véritable force réside dans la détermination à défendre les droits du peuple ivoirien.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
France

Diplomatie: la France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali et expulse deux diplomates

Bénin

Dialogue régional de haut niveau sur les architectures de paix: le PNUD et les pays du Golfe de Guinée en conclave à Cotonou

Bénin

Bénin: la DGI digitalise les timbres fiscaux et l’enregistrement des actes

Cameroun

Présidentielle 2025 au Cameroun : Brenda Biya appelle à ne pas voter pour son père

Bénin

Bénin: Samou Seïdou Adambi signe son retour sur la scène politique le 21 septembre à Parakou

Bénin

UAC: lancement des dépôts de dossiers pour l’attribution des cabines universitaires

Bénin

Bénin: lancement des inscriptions payantes pour les nouveaux bacheliers dans les universités publiques

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : le représentant spécial du SG de l’ONU à Abidjan

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Simone Ehivet Gbagbo tacle Robert Bourgi sur sa candidature

Bénin

Bénin: les camions soumis à une nouvelle règle au port de Cotonou pour renforcer la sécurité routière

VOIR TOUS LES FLASHS