Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo refuse de soutenir les candidats retenus

L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a annoncé, jeudi, qu’il ne soutiendra aucun des quatre candidats validés par le Conseil constitutionnel pour l’élection présidentielle du 25 octobre 2025.

Estimant le scrutin « non inclusif » et « anticonstitutionnel », il a appelé à des actions pacifiques pour défendre la démocratie. Sa déclaration a été lue à la presse par sa porte-parole, Me Habiba Touré.

Le 8 septembre, le Conseil constitutionnel a publié la liste définitive des candidats : cinq dossiers validés, dont ceux d’Alassane Ouattara, Ahoua Don Mello et Simone Ehivet Gbagbo et cinquante-cinq rejetés, parmi lesquels figurent Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Pascal Affi N’Guessan.

Après avoir consulté plusieurs personnalités recalées, M. Gbagbo a indiqué que deux options avaient été envisagées : soutenir un candidat en lice ou engager des actions pour exiger des élections inclusives. « La première option n’a pas prospéré », a-t-il expliqué, estimant que les candidats retenus ne reflètent ni les grands partis ni la volonté populaire.

Pour lui, le véritable adversaire n’est pas un candidat, mais le régime RHDP d’Alassane Ouattara, accusé de vouloir « s’éterniser au pouvoir » et de « contourner la Constitution ». L’ex-chef d’État a dénoncé une « confiscation » du droit des Ivoiriens à choisir librement leur président, soulignant que la liste électorale et le processus actuel manquent de transparence et de crédibilité. Il a exhorté à préserver la paix, à restaurer le respect de la Constitution et à garantir la souveraineté du peuple.

Rappelant les violences postélectorales de 2010, il a averti contre les dérives du pouvoir à vie : « Gouverner, ce n’est pas s’éterniser au pouvoir au risque de briser la nation. » Enfin, Laurent Gbagbo a appelé les forces démocratiques à l’unité et à la mobilisation pacifique, affirmant que leur véritable force réside dans la détermination à défendre les droits du peuple ivoirien.