Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Koné Katinan dénonce la candidature d’Alassane Ouattara

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Katinan Koné, cadre du parti de Laurent Gbagbo
Mardi 2 septembre 2025, au siège du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), Justin Koné Katinan a profité de la 39ᵉ tribune hebdomadaire du parti pour s’attaquer frontalement au projet de candidature d’Alassane Ouattara à un nouveau mandat présidentiel.

Le vice-président du PPA-CI estime qu’il s’agit d’une « violation flagrante » de la Constitution, rappelant que les textes de 2000 et de 2016 limitent le nombre de mandats à deux. « Le cumul de deux illégalités ne crée pas la légalité », a-t-il lancé, accusant le pouvoir de vouloir entraîner la Côte d’Ivoire dans une nouvelle crise, après les violences meurtrières de 2020. Il a appelé le Conseil constitutionnel à refuser de cautionner une telle démarche et à « éviter au pays une autre page sombre de son histoire ».

Dans le même temps, Koné Katinan a défendu la candidature de Laurent Gbagbo, déposée fin août auprès de la CEI. Selon lui, aucune disposition constitutionnelle n’empêche l’ancien président de concourir dès lors qu’il conserve ses droits civils et politiques. Les arguments sur son éventuelle inéligibilité seraient, selon lui, de simples « interprétations partisanes ».

Il a également rappelé que le Comité des droits de l’Homme de l’ONU a exhorté les autorités ivoiriennes à garantir les droits politiques de Gbagbo, avertissant qu’un refus exposerait le pays à une condamnation internationale.

Pour Koné Katinan, au-delà du droit, la candidature de Gbagbo revêt une portée historique : « Celui qui s’est battu pour que les Ivoiriens aient le droit de vote ne peut être arbitrairement privé de ce même droit ».

Le vice-président du PPA-CI a enfin rejeté toute idée de « capitulation politique » et appelé les militants à une mobilisation pacifique, mais déterminée. Il a conclu son intervention par une prière : « Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire et la préserve de l’injustice ».

