Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Kévin Fiéni porte plainte pour diffamation après des accusations sur Facebook

Kévin Fiéni, candidat déclaré à l’élection présidentielle ivoirienne du 25 octobre 2025, annonce avoir saisi la justice pour diffamation.

Le président du parti Pro-Côte d’Ivoire pour la démocratie, la prospérité et la souveraineté (PROCI-DPS) affirme avoir été visé par une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, au lendemain du dépôt officiel de sa candidature auprès de la Commission électorale indépendante (CEI), le 25 août.

Dans un communiqué rendu public le 27 août, l’opposant dénonce des accusations publiées sur Facebook par un internaute se présentant comme proche du protocole présidentiel. Ce dernier l’accuse de ne pas avoir remboursé un prêt de 250 000 francs CFA contracté en 2019. « Ces allégations visent à me discréditer », écrit Kévin Fiéni, estimant qu’il s’agit d’une atteinte à son honneur.

Le candidat rappelle avoir versé sans difficulté le cautionnement de 50 millions de francs CFA exigé par la CEI, soulignant que cette polémique intervient au moment où il lance officiellement sa campagne. Se considérant victime de diffamation et d’injures publiques, il a mandaté son avocat pour saisir la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC). L’affaire a été transmise à la police judiciaire, chargée d’enquêter afin d’identifier les auteurs de la publication.

Ce nouvel épisode intervient dans un climat politique déjà tendu, alors que la CEI a enregistré soixante dossiers de candidature. Pour Kévin Fiéni, la procédure engagée vise à défendre son intégrité et à rappeler que la compétition électorale doit se dérouler sans dérives numériques.