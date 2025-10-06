Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Blé Goudé appelle à un sursaut démocratique

À un mois de l’élection présidentielle du 25 octobre 2025, Charles Blé Goudé, président du COJEP, a appelé les Ivoiriens à se mobiliser dans les urnes malgré l’exclusion de plusieurs leaders de l’opposition.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

L’ancien ministre de la Jeunesse s’est exprimé samedi lors de la convention extraordinaire de son parti à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. « Oui, des leaders importants ne peuvent pas concourir. Mais rester chez soi, c’est choisir l’inaction », a déclaré Blé Goudé devant plusieurs centaines de délégués venus de tout le pays. Selon lui, « notre véritable adversaire sera l’abstention », invitant les citoyens à transformer leur frustration en engagement civique.

La tension politique reste vive. Plusieurs figures de l’opposition, dont Laurent Gbagbo (PPA-CI) et Tidjane Thiam (PDCI-RDA), ont été radiées de la liste électorale. Pascal Affi N’Guessan (FPI) a vu sa candidature invalidée pour insuffisance de parrainages.

À lire aussi : Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire: ce candidat promet d’en finir avec le FCFA et accuse la France de sabotage

Ces leaders, regroupés au sein du Front commun pour la démocratie, contestent leur exclusion et dénoncent la candidature d’Alassane Ouattara à un quatrième mandat. Une marche de protestation est prévue le 11 octobre, mais les autorités ont interdit toute manifestation publique liée aux décisions du Conseil constitutionnel pendant la période électorale.

Blé Goudé prône une alternative entre boycott et confrontation. « Le changement doit se faire dans les urnes. La rue met la vie d’innocents en danger », a-t-il insisté. Après ses récentes tournées à travers le pays, il affirme avoir constaté « une forte soif de changement » et appelle à une mobilisation massive le jour du scrutin.

À l’issue de la convention, le COJEP a annoncé son soutien à la candidature de Simone Gbagbo. Charles Blé Goudé s’engage désormais activement dans la campagne de l’ancienne Première dame.