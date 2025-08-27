PAR PAYS
Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Assalé Tiémoko exhorte à la mobilisation citoyenne

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Révision de la constitution ivoirienne
Invité de Life TV le 26 août 2025, Assalé Tiémoko, maire de Tiassalé et député indépendant, a remis en question la domination du RHDP et défendu son bilan local, appelant les électeurs à s’impliquer pleinement pour la présidentielle de 2025.

Face aux journalistes, il a rejeté l’idée d’un RHDP intouchable. « Mastodonte par rapport à quoi ? », a-t-il lancé, soulignant que le rapport de force dépend de la volonté populaire. Selon lui, l’opposition reste enfermée dans son passé, tandis que le parti au pouvoir « impose ses réussites comme unique référence ».

Pour illustrer son propos, Assalé Tiémoko a rappelé ses résultats à Tiassalé : « Le RHDP a laissé une dette de 800 millions pour un budget de 400 millions. Aujourd’hui, cette dette est réduite à 11 millions avec un budget de 1 milliard. Voilà mon bilan. »

Le député insiste sur le rôle des citoyens : « Le bulletin de vote est l’arme la plus redoutable. Beaucoup ne vont pas voter et ensuite se plaignent », a-t-il déploré, invitant à une forte mobilisation en octobre prochain.

Au-delà des infrastructures, il estime que l’héritage d’un Président se mesure aux réformes institutionnelles et aux valeurs léguées à la Nation. Se présentant comme journaliste d’investigation, Assalé Tiémoko affirme connaître « des pratiques de gouvernance » ignorées de ses concurrents et voit dans la présidentielle 2025 l’occasion de tourner une page et de redonner confiance aux Ivoiriens.

