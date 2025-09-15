Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Assalé Tiemoko dénonce des chiffres « erronés » du Conseil constitutionnel

Écarté de la course présidentielle pour défaut de parrainages, le député de Tiassalé, Assalé Tiemoko, relance le débat sur la transparence électorale en publiant un procès-verbal de la CEI attestant de 41 906 signatures déposées.

La semaine dernière, le Conseil constitutionnel a validé cinq candidatures sur une soixantaine reçues, mettant fin à cette étape cruciale du processus électoral. Le dossier d’Assalé Tiemoko avait été rejeté pour insuffisance de parrainages, selon le communiqué officiel.

Mais l’élu conteste ce chiffre. Dans un PV publié sur sa page Facebook, il affirme que le dépôt auprès de la Commission Électorale Indépendante avait été correctement effectué et validé. Le document détaille la réception et le comptage des terminaux et registres utilisés pour la collecte, ainsi que la vérification physique et numérique des signatures.

Le Conseil constitutionnel avait initialement indiqué que le candidat disposait de 34 741 parrainages, dont 23 183 validés et 11 558 rejetés. Pour Assalé Tiemoko, le PV prouve que ce total est largement supérieur et que son dossier a été contrôlé par la CEI avant transmission à la haute juridiction.

Si aucun recours n’est possible contre la décision du Conseil constitutionnel, le député dénonce les commentaires qui, selon lui, « insultent la souffrance et les sacrifices des gens ». Il annonce désormais son intention de militer pour une réforme du système de parrainage, afin de garantir davantage de transparence et éviter que d’autres candidats ne rencontrent les mêmes difficultés.