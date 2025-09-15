PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire : Assalé Tiemoko dénonce des chiffres « erronés » du Conseil constitutionnel

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Assalé Tiemoko dénonce des chiffres « erronés » du Conseil constitutionnel

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Assalé Tiemoko
Deputé de Tiassalé, Assalé Tiemoko
- Publicité-
. .

Écarté de la course présidentielle pour défaut de parrainages, le député de Tiassalé, Assalé Tiemoko, relance le débat sur la transparence électorale en publiant un procès-verbal de la CEI attestant de 41 906 signatures déposées.

La semaine dernière, le Conseil constitutionnel a validé cinq candidatures sur une soixantaine reçues, mettant fin à cette étape cruciale du processus électoral. Le dossier d’Assalé Tiemoko avait été rejeté pour insuffisance de parrainages, selon le communiqué officiel.

Mais l’élu conteste ce chiffre. Dans un PV publié sur sa page Facebook, il affirme que le dépôt auprès de la Commission Électorale Indépendante avait été correctement effectué et validé. Le document détaille la réception et le comptage des terminaux et registres utilisés pour la collecte, ainsi que la vérification physique et numérique des signatures.

Le Conseil constitutionnel avait initialement indiqué que le candidat disposait de 34 741 parrainages, dont 23 183 validés et 11 558 rejetés. Pour Assalé Tiemoko, le PV prouve que ce total est largement supérieur et que son dossier a été contrôlé par la CEI avant transmission à la haute juridiction.

Si aucun recours n’est possible contre la décision du Conseil constitutionnel, le député dénonce les commentaires qui, selon lui, « insultent la souffrance et les sacrifices des gens ». Il annonce désormais son intention de militer pour une réforme du système de parrainage, afin de garantir davantage de transparence et éviter que d’autres candidats ne rencontrent les mêmes difficultés.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Guinée-Bissau

Guinée-Bissau : retour imminent de l’opposant Domingos Simões Pereira

Bénin

Bénin: une fillette de 8 ans décède accidentellement en jouant avec une arme à feu

Nigeria

Nigeria : les médecins résidents déclenchent une grève de 05 jours

Bénin

Bénin: deux jeunes apprentis tués dans l’explosion d’un pneu à Bohicon

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Nicolas Sarkozy suit de près la situation, affirme Bourgi

Malawi

Malawi : Lazarus Chakwera se lance à nouveau dans la course présidentielle

Mali

Mali : JNIM revendique une attaque sur l’axe Kayes-Bamako

Bénin

Bénin: les corps de 3 présumés terroristes retrouvés dans la brousse à Kalalé

Bénin

Élections à la FNEB: le scrutin de ce lundi 15 septembre maintenu malgré la tension

RD Congo

RDC : début de la vaccination contre Ebola à Bulape

VOIR TOUS LES FLASHS