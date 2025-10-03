Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara investit sa direction de campagne

Les membres de la direction nationale de campagne du président ivoirien Alassane Ouattara, candidat du RHDP à la prochaine présidentielle, ont été officiellement investis jeudi au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan lors d’une cérémonie animée. La haute direction du parti et de nombreux militants étaient présents.

Lors de son allocution, le président-candidat a dénoncé « les injures et la haine » dans le débat politique et a demandé à son équipe de rester concentrée sur le programme du RHDP. « Nous présenterons aux Ivoiriens notre projet et défendrons ensemble le bilan de notre gouvernance », a-t-il déclaré, soulignant que son bilan à la tête du pays « est inattaquable ».

Alassane Ouattara a également appelé ses militants à voter massivement le 25 octobre et à mener « une campagne sereine » pour assurer une victoire dès le premier tour. Il a précisé que sa candidature est tournée vers les femmes et les jeunes et annoncé le lancement officiel de sa campagne le 11 octobre à Daloa.

Le Premier ministre et directeur de campagne, Robert Beugré Mambé a exhorté à une campagne apaisée, tandis que Gilbert Kafana Koné, coordinateur général de la campagne, a affirmé que le RHDP constitue « un rempart » autour du candidat.

La présidentielle ivoirienne se tiendra le 25 octobre 2025. Cinq candidatures ont été validées par le Conseil constitutionnel : Alassane Ouattara, Simone Ehivet Gbagbo, Ahoua Don Mello, Jean-Louis Billon et Henriette Lagou. La campagne électorale se déroulera du 10 au 23 octobre.