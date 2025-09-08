PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara fixe les règles de fonctionnement des bureaux de vote

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara fixe les règles de fonctionnement des bureaux de vote

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Le président ivoirien Alassane Ouattara ce mardi 29 juillet 2025 lors de sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025
Le président ivoirien Alassane Ouattara ce mardi 29 juillet 2025 lors de sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025 Capture d'écran Youtube
- Publicité-
. .

En Côte d’Ivoire, le président Alassane Ouattara a signé un décret fixant l’organisation et le fonctionnement des bureaux de vote, étape clé dans la préparation de la présidentielle d’octobre 2025.

Adopté le 30 juillet sur proposition de la Commission électorale indépendante (CEI) et présenté en Conseil des ministres par le ministère de l’Intérieur, ce texte précise que chaque bureau de vote sera composé d’un président et de deux secrétaires désignés par la CEI. Les candidats pourront également y dépêcher un représentant titulaire et un suppléant.

L’article 5 du décret prévoit que chaque bureau dispose d’un kit électoral, d’une boîte d’archives et du matériel nécessaire. Le président du bureau, garant du bon déroulement du scrutin, aura pour mission d’assurer la police du vote, d’organiser le dépouillement, d’établir le procès-verbal, de proclamer les résultats provisoires et de transmettre les données à la CEI locale. En cas d’empêchement, il sera remplacé par le secrétaire le plus âgé.

Avec cette décision, l’exécutif entend donner un cadre juridique clair au scrutin, dans un climat politique tendu. La présence de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam sur la liste électorale continue d’alimenter les débats : leurs partisans dénoncent une stratégie d’exclusion, tandis que le pouvoir invoque le respect des décisions de justice.

Soixante candidatures ont été déposées auprès de la CEI, dont celles d’Alassane Ouattara, de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam. Le Conseil constitutionnel doit publier, d’ici au 10 septembre, la liste définitive des candidats autorisés à participer à l’élection.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Mali

Sahel : soupçons d’espionnage, les ONG dans le viseur des autorités

Mali

CPI: l’Afrique face au double standard de la justice internationale

Cameroun

Cameroun : au moins 04 morts dans une attaque attribuée à Boko Haram

Bénin

Labari, l’application qui préserve et fait voyager le patrimoine oral africain

Nigeria

Nigéria : l’ONU condamne une attaque meurtrière dans l’État de Borno

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Ahoua Don Mello plaide pour une « candidature de précaution » au sein de l’opposition

Sénégal

Sénégal – Remaniement ministériel : voici la liste du nouveau gouvernement

Bénin

Bénin: le MPL de Expérience Tèbè quitte le Cadre de concertation de l’opposition

Bénin

Journée de la jeunesse: Dedras ONG, Care Bénin/Togo et la Cedeao unissent leurs forces pour l’avenir

Guinée-Bissau

Guinée-Bissau : Embaló reste en poste, l’opposition s’insurge

VOIR TOUS LES FLASHS