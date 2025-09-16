PAR PAYS
Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Ahoua Don Mello se réclame de Gbagbo, Thiam et Affi

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Ahoua Don Mello
L’ancien ministre et ex-vice-président du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), Ahoua Don Mello
Seul membre du PPA-CI validé pour la présidentielle du 25 octobre, Ahoua Don Mello a annoncé confier symboliquement sa candidature à Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Pascal Affi N’Guessan, figures de l’opposition écartées du scrutin.

L’ancien ministre et ex-directeur du BNETD a réagi le 16 septembre à la décision du Conseil constitutionnel, qui a retenu cinq candidatures sur près de soixante dossiers déposés. Les rejets de Gbagbo, Thiam, Affi N’Guessan, Antoine Assalé Tiémoko ou encore Vincent Toh Bi Irie ont été dénoncés par Don Mello comme une « instrumentalisation de la justice » portant « un coup au jeu démocratique ».

Tout en affirmant avoir hésité entre le retrait et la bataille électorale, il dit avoir choisi de « défendre la Constitution dans les urnes » face au « parti-État » incarné, selon lui, par le RHDP d’Alassane Ouattara, candidat à un quatrième mandat.

Par ailleurs, le vice-président de l’Alliance internationale des BRICS pour les projets stratégiques promet de s’appuyer sur son expérience passée pour lutter contre la fraude. Mais il avertit : « La Côte d’Ivoire est enceinte d’une crise » qui ne pourra être évitée que par le dialogue.

Pour lui, l’échéance du 25 octobre constitue un test majeur, à la fois pour la démocratie et pour la souveraineté du pays.

