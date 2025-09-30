Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Ahoua Don-Mello reçoit une délégation de Charles Blé Goudé

À moins d’un mois du scrutin présidentiel du 25 octobre 2025, le candidat Ahoua Don-Mello a accueilli, ce lundi 29 septembre, une importante délégation du Congrès pour la Justice et l’Égalité des Peuples (COJEP) à sa résidence. La rencontre était conduite par le président du parti, Charles Blé Goudé.

L’entretien a porté sur la vision, le programme et les engagements du candidat. Dans un échange franc et approfondi, Ahoua Don-Mello a répondu aux questions des représentants du COJEP, venus de différents niveaux de l’appareil politique du parti. Aucun sujet d’importance nationale n’a été écarté.

Le candidat a profité de cette tribune pour réaffirmer sa volonté de restaurer la confiance et d’instaurer une gouvernance apaisée. Deux priorités majeures ont été annoncées pour les premiers mois de son éventuel mandat.

La première concerne la réconciliation nationale. Ahoua Don-Mello s’est engagé à déposer un projet de loi d’amnistie générale devant l’Assemblée nationale, visant la libération de tous les détenus politiques, civils comme militaires, ainsi que la levée des poursuites visant certains acteurs politiques.

La seconde priorité porte sur la création d’un Conseil des Sages, une nouvelle institution consultative rassemblant d’anciens chefs d’État, des responsables politiques retraités et des figures influentes du monde économique et social. Cette structure aurait pour mission de favoriser la réflexion collective, de renforcer la participation citoyenne et de servir de cadre permanent de médiation nationale.

À l’issue des échanges, Charles Blé Goudé a salué la qualité du dialogue et la clarté des réponses du candidat. Il a indiqué que les conclusions de cette rencontre seront présentées à la base militante du COJEP afin de permettre au parti de définir, en toute concertation, sa position sur le choix du candidat de l’opposition à soutenir.