PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire : Ahoua Don Mello plaide pour une « candidature de précaution » au sein de l’opposition

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Ahoua Don Mello plaide pour une « candidature de précaution » au sein de l’opposition

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
2 min.
Ahoua Don Mello
L’ancien ministre et ex-vice-président du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), Ahoua Don Mello
- Publicité-
. .

Invité de l’émission La Quotidienne animée par Théophile Kouamouo, l’ancien ministre et ex-vice-président du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), Ahoua Don Mello, a appelé Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam à envisager une « candidature de précaution » dans la course à la présidence d’octobre 2025.

Un appel qu’il présente comme un sursaut de lucidité politique, alors que les deux principaux leaders de l’opposition se trouvent exclus des listes électorales : l’ex-chef de l’État Laurent Gbagbo pour des raisons judiciaires et l’ancien patron du Crédit Suisse, Tidjane Thiam, pour des motifs administratifs.

« Je soutiens ces candidatures, mais je ne suis pas le Conseil constitutionnel. J’ai proposé une candidature de précaution afin que, si nous ne sommes pas retenus, nous ne soyons pas absents de l’élection », a expliqué Don Mello, rappelant les incertitudes juridiques qui pèsent sur l’éligibilité des deux figures.

Une stratégie d’union

Face à ce contexte, l’ancien ministre plaide pour une approche réaliste et unitaire. « Nous avons plusieurs candidats qui ont déposé leur dossier. Parmi eux, si un seul est validé, le Front commun doit pouvoir se rallier à lui. Même si vous choisissez un perroquet soutenu par le PDCI et le PPA-CI, ce perroquet peut gagner l’élection », a-t-il lancé, convaincu que seule l’union peut ouvrir la voie à la victoire.

Pour appuyer son raisonnement, Don Mello s’est référé à l’exemple de Vladimir Poutine en Russie : « Face à un obstacle juridique, Poutine a eu l’intelligence de dire à son second : passe devant. Et il est redevenu l’homme le plus puissant du pays. »

À travers cette comparaison, il invite Gbagbo et Thiam à faire preuve de pragmatisme et à accepter qu’un autre porte-étendard défende, au moins temporairement, la cause de l’opposition. Objectif affiché : préserver l’essentiel, à savoir l’alternance politique.

- Publicité-

Un contexte déjà tendu

« J’espère que le Front commun aura la sagesse de soutenir l’un des candidats validés par le Conseil constitutionnel », a insisté Don Mello, estimant que cette solution est la seule capable d’éviter à la Côte d’Ivoire une nouvelle crise électorale. « Si nous voulons éviter un bain de sang, c’est la seule alternative. Elle coûtera moins cher et permettra, en deux mois, d’assurer l’alternance et d’ouvrir la voie à une transition démocratique. »

La présidentielle d’octobre 2025 s’annonce déjà explosive. L’opposition rejette la candidature d’Alassane Ouattara pour un quatrième mandat, jugée anticonstitutionnelle, et dénonce une instrumentalisation de la justice. De son côté, le pouvoir balaie ces accusations et appelle ses adversaires à respecter les institutions. Le Conseil constitutionnel doit rendre son verdict sur l’éligibilité des 60 dossiers déposés d’ici au mercredi 10 septembre.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Labari, l’application qui préserve et fait voyager le patrimoine oral africain

Nigeria

Nigéria : l’ONU condamne une attaque meurtrière dans l’État de Borno

Sénégal

Sénégal – Remaniement ministériel : voici la liste du nouveau gouvernement

Bénin

Bénin: le MPL de Expérience Tèbè quitte le Cadre de concertation de l’opposition

Bénin

Journée de la jeunesse: Dedras ONG, Care Bénin/Togo et la Cedeao unissent leurs forces pour l’avenir

Guinée-Bissau

Guinée-Bissau : Embaló reste en poste, l’opposition s’insurge

Mali

Mali : libération de 06 routiers sénégalais selon l’URS

Bénin

Agoué: un vol déjoué dans une église grâce à l’intervention du pasteur et de la police

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : qui sont les juges qui décideront des candidatures ?

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire – Disparition d’Ibrahim Zigui : la famille porte plainte pour enlèvement

VOIR TOUS LES FLASHS