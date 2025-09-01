Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : à Paris, des centaines de femmes manifestent contre un 4e mandat d’Alassane Ouattara

Plusieurs centaines de femmes ivoiriennes ont défilé samedi dans les rues de Paris pour protester contre la candidature du président Alassane Ouattara à un quatrième mandat. Elles réclament des élections inclusives et dénoncent ce qu’elles considèrent comme une dérive autoritaire en Côte d’Ivoire.

Parti de la place d’Estienne d’Orves, le cortège a rejoint le Conseil constitutionnel, près du Palais Royal, après environ trois kilomètres de marche. De 15 h à 18 h, les manifestantes ont brandi pancartes et banderoles, scandant des slogans en faveur de la démocratie, de la paix et du respect de la Constitution.

La mobilisation, organisée par le Front Commun France, a rassemblé des militantes issues du PPA-CI, du PDCI-RDA, du GPS ainsi que des citoyennes indépendantes. Les organisateurs affirment vouloir exprimer un rejet clair de la candidature d’Alassane Ouattara, annoncée début août.

En effet, le chef de l’État justifie ce choix par la nécessité de préserver la stabilité du pays face aux défis sécuritaires, économiques et monétaires. Une position rejetée par l’opposition, dont Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, exclus de la liste électorale, qui contestent la légalité d’un quatrième mandat. Réunis dans un Front commun, ils promettent d’intensifier les mobilisations, notamment en Côte d’Ivoire, après la marche du 9 août à Yopougon.

À Paris, les manifestantes ont également voulu attirer l’attention de l’opinion française et interpeller les autorités politiques. « Nous sommes là pour dire à la France et au président Ouattara que la Côte d’Ivoire appartient aux Ivoiriens », a déclaré Irma Adja Laurence, coordinatrice de l’Union des Femmes du PDCI en diaspora, dénonçant un « quatrième mandat illégal » et appelant à des élections ouvertes à toutes les forces politiques.

La manifestation s’est déroulée dans le calme et sans incident. Le Front Commun France prévoit déjà d’autres actions de protestation dans plusieurs villes européennes. En Côte d’Ivoire, l’opposition prépare de nouvelles marches dans les semaines à venir, à quelques mois d’un scrutin présidentiel qui s’annonce tendu.