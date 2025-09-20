PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : 18 militants pro-Gbagbo remis en liberté

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : 18 militants pro-Gbagbo remis en liberté

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Laurent Gbagbo lors de la convention du PPA-CI
Laurent Gbagbo lors de la convention du PPA-CI le 10 mai 2024 © IsraÃ«l
- Publicité-
. .

Dix-huit militants du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), formation de Laurent Gbagbo, ont été libérés mercredi 17 septembre 2025 après plusieurs jours d’interrogatoires menés dans différentes localités du pays. L’annonce a été faite par Sébastien Dano Djédjé, président exécutif du parti.

Ces libérations interviennent dans un contexte politique particulièrement tendu, à quelques semaines du scrutin présidentiel du 25 octobre. Depuis début août, le PPA-CI dénonçait l’arrestation d’une trentaine de ses sympathisants, interpellés à Abidjan et dans plusieurs villes de l’intérieur, souvent à leur domicile ou dans des maquis. L’opposition y voit une stratégie d’intimidation destinée à fragiliser ses rangs.

Onze autres militants demeurent incarcérés, dont l’ex-ministre de la Défense Moïse Lida Kouassi et Pascale Zahouly, suppléante de Yopougon. Ils sont poursuivis pour « acte terroriste », en lien avec des violences survenues en août à Yopougon, notamment l’incendie d’un bus. Le cyberactiviste Ibrahim Zigui reste également détenu, dans des conditions dénoncées par sa défense comme un « enlèvement ».

Le procureur de la République, Oumar Braman Koné, a rejeté ces accusations, assurant que « toutes les interpellations s’inscrivent dans le cadre légal » et qu’aucun cas « d’enlèvement ou de disparition forcée » n’est avéré. Notons que ces tensions surviennent alors que le Conseil constitutionnel a invalidé les candidatures de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam, laissant le président sortant Alassane Ouattara en lice pour un quatrième mandat controversé.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Monde

Estonie: trois avions russes violent l’espace aérien, l’Otan réagit immédiatement

Bénin

Abomey-Calavi: 2 présumés cambrioleurs arrêtés par la Police, tente une fuite

France

La France face à une « journée noire » marquée par une mobilisation massive

Bénin

Bénin: la Police républicaine annonce l’exercice «Toile d’araignée sur les Collines»

France

Diplomatie: la France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali et expulse deux diplomates

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo refuse de soutenir les candidats retenus

Bénin

Dialogue régional de haut niveau sur les architectures de paix: le PNUD et les pays du Golfe de Guinée en conclave à Cotonou

Bénin

Bénin: la DGI digitalise les timbres fiscaux et l’enregistrement des actes

Cameroun

Présidentielle 2025 au Cameroun : Brenda Biya appelle à ne pas voter pour son père

Bénin

Bénin: Samou Seïdou Adambi signe son retour sur la scène politique le 21 septembre à Parakou

VOIR TOUS LES FLASHS