Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : 18 militants pro-Gbagbo remis en liberté

Dix-huit militants du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), formation de Laurent Gbagbo, ont été libérés mercredi 17 septembre 2025 après plusieurs jours d’interrogatoires menés dans différentes localités du pays. L’annonce a été faite par Sébastien Dano Djédjé, président exécutif du parti.

Ces libérations interviennent dans un contexte politique particulièrement tendu, à quelques semaines du scrutin présidentiel du 25 octobre. Depuis début août, le PPA-CI dénonçait l’arrestation d’une trentaine de ses sympathisants, interpellés à Abidjan et dans plusieurs villes de l’intérieur, souvent à leur domicile ou dans des maquis. L’opposition y voit une stratégie d’intimidation destinée à fragiliser ses rangs.

Onze autres militants demeurent incarcérés, dont l’ex-ministre de la Défense Moïse Lida Kouassi et Pascale Zahouly, suppléante de Yopougon. Ils sont poursuivis pour « acte terroriste », en lien avec des violences survenues en août à Yopougon, notamment l’incendie d’un bus. Le cyberactiviste Ibrahim Zigui reste également détenu, dans des conditions dénoncées par sa défense comme un « enlèvement ».

Le procureur de la République, Oumar Braman Koné, a rejeté ces accusations, assurant que « toutes les interpellations s’inscrivent dans le cadre légal » et qu’aucun cas « d’enlèvement ou de disparition forcée » n’est avéré. Notons que ces tensions surviennent alors que le Conseil constitutionnel a invalidé les candidatures de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam, laissant le président sortant Alassane Ouattara en lice pour un quatrième mandat controversé.